Якутскэнерго приятно удивило якутянина

В ноябре обладателем сертификата от Якутскэнерго стал Алексей Колмогоров.

22 ноября сертификат номиналом в тысячу рублей на оплату услуг, поставляемых ПАО «Якутскэнерго», нашел своего обладателя. Им стал банковский служащий Алексей Колмогоров. Сертификат вручила кассир-контролер Маргарита Симчевская.

«Как правило, передаю данные электросчетчика, оплачиваю через личный кабинет на сайте Якутскэнерго, но в воскресенье решил зайти в Центр обслуживания потребителей. И тут такой неожиданный приятный сюрприз», – говорит Алексей Алексеевич.

В апреле этого года исполнилось 55 лет Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго». В честь знаменательной даты 22 числа каждого месяца до 22 декабря — профессионального праздника Дня энергетика – решено отмечать 55 клиента ЦОПа, который оплачивает услуги ЖКХ. Призера определяют по порядковому номеру талона электронной очереди на оплату. Сейчас акция вышла на финишную прямую.

Благодаря ответственному отношению потребителей к своим обязательствам по оплате потребленных энергоресурсов у Якутскэнерго есть возможность вовремя проводить энергоремонты и обеспечивать бесперебойное энергоснабжение.