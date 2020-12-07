«Якутскэнерго» приняло участие во Всероссийском шахматном онлайн-турнире

6 декабря энергетики ПАО «Якутскэнерго» приняли участие в I Всероссийском шахматном онлайн-турнире среди команд предприятий РФ — BlitzBusinessChess2020. Организатором турнира выступила компания «Спортико» — независимый оператор корпоративных спортивных соревнований среди организаций России и ближнего зарубежья.

«Пропаганда интеллектуальных видов спорта среди сотрудников организаций, привлечение работников к занятиям шахматами, выявление лучших шахматистов среди сотрудников предприятий России – это главные задачи турнира», – подчеркивают организаторы.

Соревнование проводилось по швейцарской системе на базе игровой платформы www.lichess.org в 11 туров. Всего приняли участие около 500 участников, 116 команд из 119 предприятий страны. ПАО «Якутскэнерго» представило 5 команд – от Якутской ТЭЦ, ЯГРЭС, Центральных электрических сетей, Энергосбыта и Исполнительной дирекции компании, тем самым став обладателем Кубка за массовость.

«Мы впервые приняли участие в соревнованиях такого масштаба, ранее играли только на корпоративных турнирах. Однако, для первого раза, считаю, показали неплохой результат – по статистике, примерно, 5 выигрышей из 11 партий, — рассказывает капитан команды Якутской ГРЭС, начальник Производственно-технического отдела Дмитрий Григорьев. — Соперники играют на очень высоком уровне, поэтому мы получили бесценный опыт для дальнейшего развития. Конечно, ничто не заменит настоящей игры с глазу на глаз, но в сложившейся ситуации, игра с использованием онлайн-технологий – отличное решение. Шахматы – это огромный мир, в котором есть место для каждого».

В итоге напряженных 11 туров сильнейшей командой стал Магнитогорский металлургический комбинат. Организаторы обещают сделать этот турнир регулярным, а также расширить линейку шахматных турниров другими онлайн и оффлайн соревнованиями между командами организаций.