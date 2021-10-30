Якутскэнерго приняло участие в совещании при главе республики по строительству приоритетных объектов энергетики

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в соответствии с утвержденными стратегическими документами по размещению объектов энергетики проводит системную работу по реконструкции и строительству новых объектов энергетической инфраструктуры. Вопросы строительства наиболее приоритетных из них — ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба», «Сулгачи – Амга», ПС 110 кВ «Амга» и ДЭС в п. Черский Нижнеколымского района были рассмотрены на совещании у главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛЕВА.

О ходе их реализации в своем выступлении доложил Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей СТРУЧКОВ. Он отметил, что за последние 10 лет нагрузки по вилюйской группе районов возросли более чем в два раза. Средний ежегодный прирост нагрузки составляет 5 МВт, и данная тенденция сохраняется. Действующая ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» протяженностью 393,6 км в одноцепном деревянном исполнении построена в 1970-х годах и на сегодняшний день имеет сильный физический износ. Для надежного энергообеспечения населения необходимо строительство новой линии 110 кВ «Сунтар – Нюрба», в рамках которого будет проведена реконструкция подстанций 220/110/35/6 кВ «Сунтар» и 110/35/10 кВ «Нюрба».

В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по проекту «Строительство ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба». Проектирование планируется завершить в декабре 2022 года. По итогам разработки проектной документации и определения стоимости строительства будет инициировано включение проекта в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго».

Глава энергокомпании отметил, что острым остается также вопрос электроснабжения Амгинского района. Для его решения необходимо строительство ВЛ 110 кВ «Сулгачи –Амга» с ПС 110 кВ «Амга», которое позволит снять ограничения на технологическое присоединение и повысит качество и надежность электроснабжения района с населением 17 тысяч человек. Проектно-сметная документация строительства ВЛ-110 кВ Сулгачи-Амга и подстанции 110 кВ «Амга» разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, также дано положительное заключение по проверке сметной стоимости строительства.

На совещании также обсуждали необходимость строительства нового энергоисточника в п. Черский, энергоснабжение которого в настоящее время осуществляется по ВЛ 110 кВ «Билибинская АЭС – Встречный – Черский» ПАО «Чукотэнерго».

В период отключения электроэнергии от Билибинской АЭС в п. Черский работает резервная ТДЭС АО «Сахаэнерго», имеющей оборудование 60-70х- гг. Для обеспечения надежного электроснабжения во время аварийных отключений на резервной электростанции будут установлены два новых дизель-генераторных агрегата блочно–модульного исполнения мощностью 1,5 МВт каждый. В настоящее время оборудование доставлено до пункта назначения.

Необходимо отметить, что в 2025 г. генерирующие мощности Билибинской АЭС будут выведены из работы, в связи с прекращением срока эксплуатации. Для строительства нового энергоисточника п. Черский разработана проектная документация дизельной электростанции мощностью 4,8 МВт. По проекту и результатам инженерных изысканий, а также по итогам аудита проверки стоимости получено положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)».

Реализация проектов по строительству электросетевой инфраструктуры в вилюйской группе районов, в Амгинском улусе и ДЭС в п. Черский позволит решить не только проблемные вопросы, возникающие по причине нехватки мощности для потребителей данных районов, но и имеет важное значение для социально-экономического развития республики.