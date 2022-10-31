Якутскэнерго приняло участие в Географическом диктанте

Энергетики ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) поддержали международную акцию Русского географического общества и проверили свои знания истории и регионоведения. Впервые Якутскэнерго зарегистрировало собственную площадку для проведения Географического диктанта, ею стал Учебно-производственный центр Якутскэнерго. Всего на предприятиях РусГидро организовано 36 площадок акции РГО.

Инженер-инструктор Учебно-производственного центра Евгений Ладиков выступил ведущим диктанта. Он проводит его уже в третий раз, неоднократно выступал организатором и лишь однажды за всю историю акции не писал диктант сам. «Люблю географию, туризм и с большим удовольствием проверяю свои знания этой викториной. А географические объекты, на вопросы о которых не знаю ответа, стараюсь впоследствии в путешествиях увидеть своими глазами», – рассказал он.

За 45 минут участникам диктанта необходимо было ответить на 40 вопросов. Диктант проводится с 2015 года и стал уже международным. За эти годы в нем приняло участие более 2,5 млн человек. 20 энергетиков присоединились к географическому диктанту в УПЦ Якутскэнерго. Они с нетерпением будут ждать результатов, которые опубликуют на официальном сайте в конце ноября.