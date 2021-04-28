Якутскэнерго повышает безопасность труда благодаря автоматизации

В 2021 году на Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) будет автоматизирован уже пятый по счету водогрейный котел. Старые громоздкие шкафы управления оборудованием котлотурбинного цеха заменит компьютер. Общая тепловая мощность управляемых одним человеком водогрейных котлов составит 450 Гкал в час.

Машинисты КТЦ смогут следить за параметрами работы оборудования и контролировать режимы с помощью клавиатуры и мышки. А это значит, что им не придется находиться в зоне действия потенциально опасного производственного оборудования, как сами котлы и газовое хозяйство.

Ежегодно благодаря модернизации оборудования в Якутскэнерго увеличивается степень автоматизации производственных процессов. Это делает работу энергетиков не только более надежной, но и безопасной. Приоритет безопасности труда по отношению к производственным задачам и планам закреплены Политикой интегрированной системы менеджмента компании. В 2012 году энергокомпания одной из первых в стране была сертифицирована на соответствие международному стандарту качества в сфере безопасности труда и охраны здоровья OHSAS18001 (а затем ISO45001) в области генерации, передачи и сбыта электрической и тепловой энергии.

К вопросам охраны труда в Якутскэнерго комплексный подход и круглосуточное внимание. Ежедневно на объектах компании проводятся обходы и осмотры рабочих мест, по результатам которых выявляются и устраняются нарушения требований безопасности труда. Принцип «нулевого порога терпимости к нарушениям» направлен, в первую очередь, на предупреждение происшествий, чтобы не пришлось реагировать на их последствия.

Важное внимание уделяют энергетики обеспечению средствами индивидуальной защиты. С 2014 года затраты по обеспечению СИЗ на одного человека в среднем по Якутскэнерго увеличилось с 13,2 тыс. рублей до 25,3 тысяч. В декабре 2019 года Защитный комплект спецодежды для защиты работников от термического воздействия электрической дуги и пониженных температур, разработанный по техническим требованиям Якутскэнерго, стал победителем федерального отраслевого конкурса «Топ-10» министерства промышленности и торговли РФ в номинации «Форменная одежда».

В компании также разработаны и запатентованы программные комплексы, которые автоматизируют ряд производственных процессов, облегчая их и экономя время на оформление документации «Мобильный электрик» помогает мастерам в оформлении нарядов на работы и заполнении отчетов о их выполнении. Программа «Мобильный инспектор» разработана в помощь специалистам служб охраны труда и производственной безопасности при проведении осмотров рабочих мест персонала.

На предприятиях электрических сетей с прошлого года активно используется учебный тренажер дополненной реальности. Он позволяет электромонтерам с помощью VR-шлемов оттачивать навыки работы в электроустановках и сдавать экзамены на знание правил без риска поражения электрическим током. В программе смоделирована реальная подстанция 110/35/6 кВ «Хатын-Юрях», на которой в различных сценариях представлено большинство основных видов работ электромонтеров.

Энергетики привыкли постоянно учиться. Ежегодно сотрудники компании, участвующие в технологических процессах, проходят курсы обучения и до 10 проверок аттестаций по самым разным дисциплинам для безошибочной и безаварийной работы. Для доступа к базам знаний на предприятиях установлены мультимедийные уголки по охране труда.

Соблюдение правил охраны труда для энергетиков – не пустой звук, а ежедневная составляющая работы. Ведь на них ответственность и перед потребителями – за надежное энергоснабжение, и перед своими семьями – за собственные жизнь и здоровье. Каждый в Якутскэнерго прилагает максимум усилий, чтобы предотвращать несчастные случаи и делать труд безопасным.