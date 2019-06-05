Якутскэнерго получило награду

Компания ПАО «Якутскэнерго» получила награду «Ответственный лесопользователь» в региональном этапе «Национального лесного форума – 2019». Одноименную отраслевую федеральную лесопромышленную премию учредила Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес».

Линии электропередачи Якутскэнерго различных классов напряжения протяженностью более 20 тысяч километров в Центральном и Западном энергорайонах Якутии проложены по землям лесного фонда на площади более 1 000 000 км². Планомерная и слаженная работа сетевых предприятий компании, отсутствие задолженности по арендным платежам за пользование лесными участками, а также своевременное предоставление всей необходимой документации стали главными критериями для выбора победителей.

«Разные аспекты лесопользования стали одной из главных тем обсуждения в рамках круглых столов якутского этапа форума. Отдельно была затронута тема ответственного отношения энергетиков при обращении с главным богатством планеты – лесом. Это касается в том числе и обеспечения пожарной безопасности энергообъектов и прилегающих территорий», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр СЛОИК.

Лучших лесопромышленников и лесопользователей определили в регионах прохождения форума: Тюменской области, Якутии и Красноярском крае.