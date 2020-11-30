Якутскэнерго подключает новые школы и детсады

Энергетики Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) выполнили технологическое присоединение образовательных учреждений Центральной Якутии к электрическим сетям. С начала текущего года к электроснабжению подключено 9 объектов, до конца года завершатся работы ещё по 6. Мощность энергопринимающих устройств новых потребителей – 3,7 МВт.

Среди социально-значимых объектов детские сады в с. Ытык-Куель Таттинского улуса, п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, с. Кюерелях Горного улуса и школа в с. Петровка Мегино-Кангаласского улуса.

До конца года планируется подключить к электросетям завершающие строительство здания

детских садов в с. Петропавловск Усть-Майского улуса и с. Томтор Таттинского улуса, семейный и детский Центр отдыха в с. Октемцы Хангаласского улуса, Томпонскую районную многопрофильную гимназию в п. Хандыга Томпонского района, а также детский лагерь «Дьаам» в с. Абага Амгинского улуса.

В г. Якутске технологическое присоединение для выдачи дополнительной мощности выполнено для школ №5 и №31, школы 203 микрорайона, а также технического центра в с. Капитоновка, до конца года планируется присоединить школу и детский сад по улице Автодорожная.