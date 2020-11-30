Якутскэнерго подключает новые школы и детсады
Энергетики Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) выполнили технологическое присоединение образовательных учреждений Центральной Якутии к электрическим сетям. С начала текущего года к электроснабжению подключено 9 объектов, до конца года завершатся работы ещё по 6. Мощность энергопринимающих устройств новых потребителей – 3,7 МВт.
Среди социально-значимых объектов детские сады в с. Ытык-Куель Таттинского улуса, п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, с. Кюерелях Горного улуса и школа в с. Петровка Мегино-Кангаласского улуса.
До конца года планируется подключить к электросетям завершающие строительство здания
детских садов в с. Петропавловск Усть-Майского улуса и с. Томтор Таттинского улуса, семейный и детский Центр отдыха в с. Октемцы Хангаласского улуса, Томпонскую районную многопрофильную гимназию в п. Хандыга Томпонского района, а также детский лагерь «Дьаам» в с. Абага Амгинского улуса.
В г. Якутске технологическое присоединение для выдачи дополнительной мощности выполнено для школ №5 и №31, школы 203 микрорайона, а также технического центра в с. Капитоновка, до конца года планируется присоединить школу и детский сад по улице Автодорожная.
«За неполный 2020 год сетевые предприятия Якутскэнерго в Центральной и Западной Якутии подключили уже 12 объектов образования, еще 8 планируется присоединить к электрическим сетям до наступления 2021 года. Их общая мощность составляет 4,5 МВт. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку работы по технологическому присоединению социально-значимых объектов не прекращаются и ведутся в плановом режиме. Специалисты и бригады работают с соблюдением всех профилактических мер защиты от коронавирусной инфекции», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
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