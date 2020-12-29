«Якутскэнерго» подарил врачам РКБ №3 электронные планшеты для работы

«В век цифровых технологий, когда происходит цифровизация экономики, думаю, что сфера здравоохранения должна быть самым приоритетным направлением. Надеемся, что наш скромный вклад хотя бы немного облегчит вашу работу», — отметил гендиректор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, вручая 10 электронных планшетов медицинским работникам Республиканской клинической больницы №3. Поздравив медиков с наступающим новым годом, он поблагодарил их за ежедневный труд и подвиг, который они совершили в этом году. «Год был действительно непростой из — за пандемии, в начале которой мы не знали как с ней бороться, но благодаря вашему профессионализму, мужеству, выдержке, удалось преодолеть все острые моменты и взять ситуацию под контроль», — подчеркнул гендиректор «Якутскэнерго».

Как пояснила заведующая поликлиникой РКБ №3 Алена Сергеева, электронные планшеты очень помогут в работе участковых врачей, врачей кабинета паллиативной, неотложной помощи, онкологу, кардиологу. В первую очередь, это врачи, которые обслуживают пациентов, в том числе пожилых граждан, на дому. С помощью гаджетов медики смогут оптимизировать свою работу – подключившись к единой медицинской информационной системе, оперативно узнавать о поступивших вызовах, получить всю информацию о больном, историю течения его болезни, вносить новые данные о пациенте, состоянии его здоровья, назначенных лекарственных препаратах, информацию о проведенных исследованиях, получить результаты анализов из лабораторий, при необходимости дистанционно получить консультацию у коллег с узкой специализацией и т.д. Использование в работе электронных устройств снижает риск искажения любых данных о пациенте. «В целом, гаджет прост в использовании и существенно экономит время медработника на сбор информации и заполнение документации, теперь врач может посвятить больше времени непосредственно на осмотр и общение с пациентом», — заявила завполиклиникой. По ее словам, цифровое устройство также дает возможность руководителям медицинских организаций получить полную и достоверную информацию обо всех этапах оказываемой медицинской помощи, проконтролировать весь лечебный процесс, что, безусловно, способствует повышению качества медуслуг.

«Отрадно, что мы встречаем повсеместную поддержку и понимание в своей работе и со стороны руководства республики, и со стороны стратегических и промышленных предприятий Якутии, таких, как «Якутскэнерго», «АЛРОСА», «Алмазы Анабара». От имени большого и сплоченного коллектива РКБ №3 и от себя лично хочу искренне еще раз поблагодарить их за помощь и поддержку в столь непростое время!», — прокомментировала событие главврач РКБ №3, главный гериатр ДВФО и Минздрава РС(Я) Ольга Татаринова. Она заверила, что со своей стороны РКБ №3 всегда будет стремиться идти в ногу со временем, по мере возможностей внедрять инновационные подходы и технологии в диагностике и лечении своих пациентов, основную часть которых составляют самые незащищенные слои населения – пожилые, ветераны и инвалиды ВОВ, труда и тыла, тем самым, создавая комфортные условия для них и повышая качество медпомощи.

Следует добавить, что в настоящее время РКБ №3 активно внедряет оказание медуслуг на дому. Так, выездные бригады медиков берут у своих пациентов анализы на дому, используют портативные аппараты ЭКГ, по показаниям проводят УЗИ исследования, оказывают респираторную поддержку. Кроме того, РКБ №3 осуществляет паллиативную помощь на дому. В ближайшей перспективе больница планирует внедрить проект дистанционной гериатрии.