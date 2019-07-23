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Якутскэнерго: почти 22 тыс. потребителей воспользовались возможностью погасить долги без пени

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» подвел итоги акции для населения «Погаси долги без пени!», которая прошла с 1 по 30 июня этого года.

В ходе акции, организованной во всех районах и улусах республики в зоне обслуживания «Якутскэнерго», 21 852 потребителя оплатили долги за свет и тепло. Ими погашено задолженности на общую сумму 55,5 млн рублей.

Каждому клиенту полностью и в установленный срок погасившему долг по энергоресурсам были аннулированы пени.  Среди списанных по акции пени сумма   составляет от нескольких копеек до 10 тысяч рублей.   

Самый большой платеж в этот период совершили житель Якутска – 227 тыс рублей, Мирного – 55,5 тыс рублей, Нюрбы – 47,3 тыс рублей и Мегино-Кангаласского улуса –39,3 тыс рублей.

Среди абонентов, воспользовавшихся возможностью оплаты долгов без штрафных санкций, более  8,8 тысяч жителей Якутска, 5,2 тысяч мирнинцев, 2,3 ленчан, 1,9 тысяч алданцев.

«Энергокомпания идет навстречу абонентам, которые в силу различных обстоятельств накопили задолженность: в ходе подобных акций предоставляется возможность оплаты долгов без пени, заключаются соглашения о рассрочке платежей, – отмечает директор Энергосбыта Наталья Корягина. – В отношении потребителей-неплательщиков могут быть вынесены судебные решения. Их исполнение является обязательным. Неисполнение ведет к принудительному взысканию долга.
Избежать этих санкций достаточно легко, если оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию до 10 числа каждого месяца.

Своевременные расчеты выгодны: добросовестные абоненты не несут дополнительных расходов на оплату пени».

Оплата потребленных коммунальных услуг, в соответствии с законодательством, должна производиться с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным. Энергокомпания предоставляет потребителям достаточно широкий спектр возможностей оплаты, в том числе через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). По вопросам регистрации и работы данного сервиса необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Согласно закону, начисление пени для граждан производится с 31-го дня просрочки оплаты потребленных энергоресурсов. Размер пени составляет: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования.

Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

      Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

              Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 348,455 МВт, тепловая – 1613,231 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

            РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

 

 

 

 

 

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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