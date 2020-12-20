Якутскэнерго опровергает информацию об аварии

Специалисты ЦЭС «Якутскэнерго» опровергли информацию об аварийном отключении электроэнергии на участке Орга в Чурапчинском районе, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация о том, что на участке Орга Чурапчинского района произошло отключение электроэнергии вследствие выхода из строя трансформатора, не соответствует действительности», — сообщили телеканалу в пресс-службе.

Как пояснили в компании, 19 декабря в Чурапчинский РЭС поступила информация от Министерства ЖКХ и энергетики Якутии о скачках напряжения на участке Орга. В связи с этим на котельной участка был введен в работу резервный источник питания (РИП). Перерывов в электроснабжении жителей участка Орга не было. «Бригада энергетиков незамедлительно выехала на участок для проведения осмотра, который проводился с 18.00 19 декабря до 06.00 20 декабря. Для безопасности персонала и населения на время проведения работ энергетики произвели отключение оборудования. По результатом осмотра, нарушений в работе трансформатора села Орга и замечаний не выявлено», — уточняет пресс-служба.

Отмечается, что сегодня будет организован повторный осмотр. На данный момент население обеспечено электроснабжением, котельная участка запитана с РИП.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/energetiki-oprovergli-soobshhenie-ob-avarijnom-otklyuchenii-elektrichestva-v-churapchinskom-rajone-yakutii