Якутскэнерго обсудило вопросы взаимодействия с подрядными организациями

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) Алексей СТРУЧКОВ провел совещание с руководителями подрядных организаций. В нем также приняли участие начальники подразделений энергокомпании, руководители Центральных и Западных электрических сетей, Якутской ГРЭС, ТЭЦ, Каскада Вилюйских ГЭС и дочернего общества АО «Якутская энергоремонтная компания».

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с закупочной деятельностью, планированием и выполнением работ по объектам ремонтной и инвестиционной программ. Особое внимание было уделено соблюдению требований техники безопасности при производстве работ.

Начальник управления сметно-договорной работы Андрей ГАБИНСКИЙ доложил, что 2020-2022 годы Якутскэнерго заключило 843 договора подряда на сумму 9 млрд. 552 млн. рублей. Также были затронуты вопросы по формированию первичной документации для организации закупочных процедур и ведению договорной работы.

Начальник управления надежности, промышленной безопасности и охраны труда Дмитрий КРИВЕНКОВ подробно рассказал о нормативах допуска подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах Якутскэнерго. Все необходимые нормы и правила безопасности указаны в договорах подряда. Якутскэнерго закрепляет в них обширный перечень серьезных требований производственной безопасности и охраны труда к исполнению работ, связанных с действиями в электроустановках и на высоте.

Генеральный директор Алексей Стручков подчеркнул, что Якутскэнерго усиливает требования в соблюдении стандартов Политики РусГидро в области охраны труда для повышения качества выполняемых работ. Руководитель компании акцентировал внимание на недопустимости отклонений от графиков, в особенности тех, которые требуют ограничения электроснабжения потребителей. Отметил, что компания является добросовестным заказчиком и выполняет все обязательства перед своими подрядчиками.

Заслушав докладчиков, с вопросами к выступающим обратились представители подрядных организаций. Они коснулись вопросов, связанных с оформлением земельных участков, порядком допуска бригад к работам на строительстве объектов и сроках приемки выполненных работ. Поставленные вопросы будут приняты во внимание при корректировке ремонтной и инвестиционной программ ПАО «Якутскэнерго» и планировании последующих периодов.