Якутскэнерго обеспечивает резерв мощности

В ПАО «Якутскэнерго» разработан план мероприятий по обеспечению резерва мощности оборудования генерирующих источников в Центральном энергорайоне Якутии.

Совместно с Системным оператором единой энергетической системы разрабатываются, задаются и поддерживаются режимы работы теплоэлектростанций с наиболее эффективной загрузкой газотурбинных установок и экономией остаточного ресурса ГТУ ГРЭС-2. Благодаря перетоку между Центральным, Западным, Южно-Якутским энергорайонами республики и Объединенной энергосистемой Востока поддерживается надежный баланс обеспеченности потребителей электрической энергией.

В настоящее время согласно решению Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики РФ ведется перепроектирование второй очереди Якутской ГРЭС-2 с учетом использования паросиловых установок российского производства.

В 2025 году мощность первой очереди ЯГРЭС-2 планируется увеличить за счет ввода дополнительных 50 МВт.

«Мы проводим работу с российским концерном «Объединенная двигателестроительная корпорация». Достигнута договоренность о размещении заказа на изготовление отечественных газотурбинных установок марки ЭГЭС-25. Соответствующее решение одобрено комиссией Минэнерго РФ», – сообщил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Оборудование Якутской ГРЭС, ГРЭС-2, Якутской ТЭЦ надежно обеспечивает потребителей Якутскэнерго в столице республики теплом.

На энергообъектах компании создан необходимый резерв тепловой и электрической мощности для надежного прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 года. Соответствующий приказ Министерства энергетики РФ о выдаче паспорта готовности опубликован накануне.