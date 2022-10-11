Якутскэнерго об антитеррористической защищенности энергообъектов

В ПАО «Якутскэнерго» уделяется особое внимание обеспечению безопасности всех энергообъектов. Системно проводятся плановые и внеплановые мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности объектов, тренировки и совместные учения с Росгвардией и другими силовыми ведомствами, совершенствуются системы видеонаблюдения, охраны периметров зданий и сооружений.

В августе была завершена проверка состояния антитеррористической защищенности энергообъектов, определены и подтверждены их категории опасности. По результатам проверки согласован и подписан правоохранительными органами, а также утвержден Главой Республики Саха (Якутия) и генеральным директором Якутскэнерго паспорт безопасности энергокомпании.

Все энергоообъекты Якутскэнерго работают в штатном режиме и подготовлены к прохождению сезона пиковых нагрузок.