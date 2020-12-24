Якутскэнерго напоминает правила поведения вблизи энергообъектов

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в очередной раз напоминают: объекты электросетевого хозяйства – источники повышенной опасности!

Электрический ток не имеет вкуса, цвета и запаха, его невозможно увидеть или услышать. Именно поэтому от тяжелых последствий электротравм может уберечь только внимательное отношение к правилам электробезопасности.

В первую очередь обращайте внимание на предупреждающие знаки на объектах электроэнергетики, такие как: «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ!», «НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!», «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Они применяются для информирования населения о приближении к охранной зоне энергообъекта. Данные объекты находятся под напряжением и потому СМЕРТЕЛЬНО опасны.

Помните, что нельзя делать селфи в охранных зонах, тем более при помощи монопода – он может послужить причиной электротравмы с летальным исходом, даже без контакта с энергооборудованием. Также категорически запрещено касаться проводом и набрасывать на них посторонние предметы, запускать вблизи них летательные аппараты.

Если вы оказались возле повреждённого или провисшего провода на расстоянии менее 8-ми метров, вам необходимо покинуть опасную зону растекания тока с помощью так называемого «гусиного шага», когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Внимание! Без согласования с ПАО «Якутскэнерго» в охранных зонах строго запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Помните, что под линиями электропередачи опасно производить любые строительно-монтажные и другие работы, даже если опоры ЛЭП находятся на участке вашего частного дома.

Ваши необдуманные действия могут не только вывести оборудование из строя, но и привести к его повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу, повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров. За порчу имущества электросетевой организации виновный несет не только материальную ответственность, но и уголовную.

Проведение любых работ на территории охранных зон энергообъектов, в том числе линий электропередачи, возможно только при их согласовании с энергокомпанией! Для его получения необходимо обратиться в местный район электрических сетей. В г. Якутске – в Центральный РЭС по номерам: 005, 8 (4112) 21-55-68.

Помните, что невнимательное отношение к правилам электробезопасности СМЕРТЕЛЬНО опасно. Берегите себя и окружающих!