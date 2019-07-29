Якутскэнерго начало выдачу актов готовности систем отопления к осенне-зимнему периоду

Потребители тепловой энергии Якутскэнерго продолжают подготовительные работы к осенне-зимнему периоду (ОЗП). По данным Энергосбыта, на 25 июля промывку систем отопления из 5 800 объектов г. Якутска провели 1815. Контроль за ходом подготовительных работ и оценку готовность объектов потребителей к приему теплоносителя ведут инспекторы Якутского Энергосбыта.

Темпы подготовки жилого фонда сравнимы с аналогичным периодом прошлого года: 1082 из 1306 многоквартирных домов провели промывку отопительных систем. Акты готовности специалисты Якутскэнерго выдали 51 дому. Акт готовности служит основанием для получения потребителями в администрации Якутска паспорта готовности к ОЗП.

Работы завершены на 66 из 131 объекта здравоохранения, на 125 из 216 объектов образования и на 6 из 16 объектов управления культуры и духовного развития. Акты готовности выданы двум поликлиникам и одному учреждению культуры.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активнее приступили к подготовке к осенне-зимнему периоду организации МВД, ФСБ, ГО и ЧС, УФСИНа и Минобороны: завершены работы на 96 из 186 объектов.

Самая низкая готовность у гаражно-строительных кооперативов: работы проведены лишь в 29 из 477 помещений. Особую обеспокоенность у энергетиков вызывает частный жилой сектор города. Здесь к подготовке к ОЗП еще не приступали.

«Для получения актов готовности потребители должны провести обязательные подготовительные работы. Среди них опрессовка, ревизия запорной арматуры, замена аварийных участков тепловых сетей, принадлежащих потребителям, – отмечает инженер- инспектор теплотехнической группы Якутского отделения Энергосбыта Юрий Нидзельский.– Кроме выполнения технических требований для получения паспорта готовности предприятиям и организациям необходимо погасить долги за потребленные энергоресурсы».

В отношении потребителей-должников применяется весь комплекс мер, предусмотренный законодательством, в том числе введение режима ограничения подачи энергоресурса. На сегодня такая ограничительная мера введена для 54 объектов потребителей-неплательщиков. В межотопительный сезон планируется отключение от тепловых сетей ЯТЭЦ еще 257 потребителей-юридических лиц, большинство из которых ГСК.