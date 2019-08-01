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«Якутскэнерго»: личный кабинет – это экономия времени, прозрачность расчетов и комфорт для потребителей

Личный кабине на сайте ПАО «Якутскэнерго» – востребованный сервис.  Более 35 тыс. якутян стали его активными пользователями. С помощью личного кабинета потребители – физические лица оплачивают услуги «Якутскэнерго», передают показания приборов учета, просматривают платежные документы. Такой способ оплаты энергоресурсов — серьезная экономия времени, прозрачность расчетов, комфорт для потребителей.

Как показывает практика, стать клиентом личного кабинета просто, не надо иметь специальной компьютерной грамотности. Это под силу человеку любого возраста.

Для регистрации нужно зайти на сайт ПАО «Якутскэнерго», кликнуть на слове «Регистрация» в верхнем правом углу главной страницы, заполнить форму регистрации, следуя подсказкам из выпадающих списков. Необходимо ввести номер сотового телефона, по желанию – адрес электронной почты. Пароль, сгенерированный автоматически, будет отправлен вам в виде смс-сообщения и на адрес электронного ящика.  Можете заменить его на более удобный для вас, и добро пожаловать в личный кабинет!

Для удобства пользователей данного сервиса специалисты контакт-центра Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

У меня несколько лицевых счетов – на каждый заводить личный кабинет?

Нет, достаточно открыть один личный кабинет и зарегистрировать в нем все ваши лицевые счета. При переходе на тот или иной лицевой счет вам не придется заполнять данные – программа сама откроет адрес, прибор учета, отобразит сумму к оплате.

 

Можно ли оплатить на сайте «Якутскэнерго», не имея регистрации в личном кабинете?

Можете оплатить банковской картой – без регистрации. Алгоритм оплаты подробно прописан на сайте.

Вчера оплатил через личный кабинет, но сегодня данных не вижу. Почему информация не обновляется?

В личном кабинете на главной странице данные обновляются первого числа месяца, следующего за расчетным. Если совершили оплату в июле за июль,   то июльское сальдо отобразится в личном кабинете 1 августа. Просмотреть совершенные оплаты в незакрытом периоде вы можете в разделе «История – Платежи».

Если я оплачу картой на сайте или через личный кабинет – получу ли я документ об оплате?

Если совершаете оплату на сайте Якутскэнерго через форму «Оплатить банковской картой» или через Личный кабинет – сразу же получаете электронный чек, а также ссылку на Платформу О-Ф-Д https://lk.platformaofd.ru/, где можете проверить чек, скачать его, либо распечатать. Средства при такой форме оплаты сразу зачисляются на ваш лицевой счет.

Что нужно сделать для возврата денег, если был совершен ошибочный платеж на сайте?

Нужно получить в своем банке выписку с подтверждением платежа и обратиться в Энергосбыт по поводу возврата. При ошибочном перечислении денежные средства могут быть возвращены только на вашу карту.

Когда нужно передавать показания?

Для корректного расчета рекомендуется передавать показания ежемесячно, с 23 по 28 число. При вводе показаний на сайте через форму «Передать показания приборов учета» или личный кабинет  появляется всплывающая подсказка о том, что показания приняты.

Зарегистрироваться в личном кабинете «Якутскэнерго» можно по адресу: http://yakutskenergo.ru.

По вопросам, связанным с регистрацией и работой в личном кабинете «Якутскэнерго», необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.

      Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

              Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 348,455 МВт, тепловая – 1613,231 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

            РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

 

 

 

 

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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01.08.2019

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