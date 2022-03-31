Якутскэнерго: Как подать заявку на технологическое присоединение?

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы «РусГидро») продолжают работы по технологическому присоединению новых потребителей.

Заявку на подключение к электрическим сетям можно подать в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенном в Якутске на улице Ф.Попова, 21.

Также подключиться к электрическим сетям можно с помощью сервиса «Личный кабинет» официального сайта энергокомпании (https://lk.yakutskenergo.ru/lk/main). Энергетики обращают внимание на явные преимущества онлайн-способа подачи заявки: он не просто экономит личное время, но и существенно снижает риск заражения вирусной инфекцией за счёт минимизации контактов с другими людьми.

Подробная инструкция по работе с «Личным кабинетом» Якутскэнерго представлена на главной странице над верхним меню. Просмотреть её можно, нажав на активную надпись: «Инструкция по работе в едином личном кабинете на сайте ПАО «Якутскэнерго».

Вопросы по технологическому присоединению потребителей можно задать специалистам Центра обслуживания потребителей города Якутска по телефонам:

+7 (4112) 49-88-88;

+7 (4112) 49-76-34;

+7 (4112) 49-78-08:

В улусах – в местный район электрических сетей.

Возникшие вопросы касательно технологического присоединения вы можете задать специалистам Центра обслуживания потребителей города Якутска по номеру: +7 (4112) 49-78-07.