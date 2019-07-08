«Якутскэнерго»: гаражно-строительные кооперативы должны за энергоресурсы более 33 млн рублей

На 1 июля общая задолженность гаражно-строительных кооперативов Якутска перед ПАО «Якутскэнерго» за энергоресурсы составляет 33 млн 513 тыс рублей.

Из них долг за электроэнергию 146 потребителей составляет 2 млн 972 тыс рублей. Это кооперативы ГСК «Транспортник» (652 тыс рублей), ГЭПК «Вымпел» (566 тыс), ГСК «Агрострой» (420 тыс), ГЭПК «Восход» (221 тыс), ГСПК «Корунд -2» (196 тыс рублей).

За теплоэнергию в полном объеме не рассчитались 127 ГСК с общей суммой задолженности 30 млн 721 тыс рублей, 17 из них должны более 500 тысяч рублей каждый.

Среди злостных неплательщиков: ГСПК «Вымпел» (1 млн 956 тыс рублей), ГСПК «Монтажник-2» (1 млн 967 тыс), ГСК «Юбилейный-2» (1 млн 372 тыс), ГПК «Стрела» (823 тыс), ГСК «Сетевик» (783 тыс), ГСК «Водник-5» (756 тыс), ГСК «Люкс» (745 тыс), ГК «Восток» (735 тыс), ГСК «Сплав» (728 тыс ), ГСК «Волга» (706 тыс), ГСПК «Чагда» ( 655 тыс), ГСПК «Надежда XXI» (645 тыс), ГСК «Наука-2» (584 тыс), ГСК «Авиастрой» (574 тыс), ГСПК «Кальвица» (519 тыс рублей).

«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленных на то, чтобы побудить ГСК-неплательщиков рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы.

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» направил ГСК-должникам информационные письма о погашении долга. В июне 21 ГСК — злостному неплательщику введено ограничение с обеспечением видимого разрыва на тепловых сетях. По оставшемся ГСК в случае неоплаты также будет применена санкция – отключение от тепловой сети видимым разрывом. Подача тепла в новом отопительном сезоне будет производиться только после полной оплаты задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.