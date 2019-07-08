АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.58
 71.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.07.2019, 17:19
Общество
Поздравление с Днем семьи, любви и верности от депутата Николая Васильева
08.07.2019, 17:17
Общество
Поздравление Сарданы Авксентьевой с Днем семьи, любви и верности
08.07.2019, 17:12
Происшествия
Золотая скважина: В Якутске возбуждено уголовное дело
08.07.2019, 15:41
Красота & Здоровье
Анонс
«Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу
08.07.2019, 15:37
Происшествия
Страшная смерть в Нерюнгри — идет расследование
08.07.2019, 14:58
Некролог
Партия «Единая Россия» соболезнует
08.07.2019, 14:57
Экология
Таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба за незаконную охоту
08.07.2019, 14:52
Происшествия
Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый
08.07.2019, 14:02
Светская хроника
Шикарные выходные премьер-министра
08.07.2019, 14:00
Экономика
«Якутскэнерго»: гаражно-строительные кооперативы должны за энергоресурсы более 33 млн рублей
08.07.2019, 13:00
Общество
День Петра и Февронии 2019 – народные традиции и приметы 8 июля
08.07.2019, 13:00
Красота & Здоровье
«Железная леди» второй республиканской
08.07.2019, 12:59
Экономика
Объявление
Касса Энергосбыта едет в Усть-Алданский улус
08.07.2019, 12:47
Происшествия
Жительница Нерюнгри попалась в сети мобильного афериста
08.07.2019, 12:47
Происшествия
Искореженные автомобили и погибшие люди: фотографии с места трагедии
08.07.2019, 12:34
Спорт
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» на пьедестале почета Игр народов Якутии
08.07.2019, 12:30
Общество
Айхал Габышев: С Днем семьи, любви и верности!
08.07.2019, 12:21
Происшествия
Замужнюю женщину подозревают в чем-то нехорошем
08.07.2019, 12:10
Общество
В Амге появился сквер Человека труда
08.07.2019, 11:58
Экономика
Сергей Ларионов удостоен высокого звания
08.07.2019, 11:46
Происшествия
Крыса укусила ребенка в Якутии
08.07.2019, 11:44
Спорт
Фотофакт
Победители и рекордсмены Игр народов Якутии
08.07.2019, 11:33
Якутия
Фотофакт
Расписание паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях
08.07.2019, 11:21
Якутск
Объявление
В каких кварталах Якутска отключат воду?
08.07.2019, 11:10
Погода
Коротко о погоде в Якутске
08.07.2019, 11:09
Некролог
Некролог
Якутская городская Дума соболезнует
08.07.2019, 10:59
Судебная хроника
Отец-алиментщик забыл о детях
08.07.2019, 10:47
Спорт
Резонанс
У якутского вольника появился шанс выиграть путевку на Олимпиаду
08.07.2019, 10:40
Происшествия
Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Якутск
08.07.2019, 10:35
Судебная хроника
Якутянин спустя месяц после УДО совершил преступление
08.07.2019, 10:21
Происшествия
В Якутии разгулялся «красный петух»
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
08.07.2019, 9:34
Политика
В Якутии депутат лишился мандата из-за …
08.07.2019, 9:31
Некролог
Правление Союза журналистов Якутии соболезнует
08.07.2019, 9:23
Экономика
«Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО
08.07.2019, 9:11
Общество
Фотофакт
Пир на весь мир от «Охоты и рыбалки в Якутии»
08.07.2019, 9:00
Общество
Альберт Семенов: Крепкая дружная семья — залог здорового общества
08.07.2019, 8:41
Спорт
Главный тренер сборной России призвал отстранить судью и тренеров борца Бадрудинова
08.07.2019, 8:34
Сахалыы
«Синий иней» сахалыыта
08.07.2019, 8:30
Происшествия
Задержаны жители Якутска по подозрению в хранении наркотических средств
08.07.2019, 7:55
Красота & Здоровье
SMASтерить лицо!
08.07.2019, 6:20
Общество
Петров пост 2019 – что нельзя есть
08.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 8 июля 2019
07.07.2019, 21:33
Происшествия
Страшные аварии произошли в Якутске
07.07.2019, 20:58
Спорт
Михаил Иванов завоевал бронзу на Чемпионате России!
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
07.07.2019, 18:30
Якутия
В Нерюнгри обсуждены вопросы реконструкции аэропортов Якутии
07.07.2019, 17:40
Политика
Медведев дал старт новым направлениям работы «Единой России»
07.07.2019, 16:02
Происшествия
Возле элитного дома в Якутске найдены два тела: резонанс
07.07.2019, 16:00
Политика
Критерии малокомплектных школы обсудили в Ил Тумэне
07.07.2019, 13:58
Путешествия
Прекрасный Эквадор и Галапагосские острова!
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
07.07.2019, 10:11
Спорт
Самыми меткими стрелками из лука стали…
07.07.2019, 9:21
Лонгрид
Эксклюзив
Благоустройство при мэре Авксентьевой на примере одной улицы
07.07.2019, 8:58
Официально
В Якутию прибыл федеральный министр транспорта
07.07.2019, 8:57
Экономика
Сергей Ларионов поздравляет с Днем речника
07.07.2019, 0:09
Якутск
Сегодня день рождения депутата
07.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 7 июля 2019
06.07.2019, 21:55
Политика
Медведев поддержал предложения политической конференции Партии
06.07.2019, 21:31
Спорт
Резонанс
Чемпионат России: принято решение по якутянину Арыйаану Тютрину
06.07.2019, 21:02
Погода
Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра
06.07.2019, 20:38
Культура & Образование
«Москва! Встречай шестую студию»
06.07.2019, 20:36
Общество
В Алдане состоялся митинг, посвященный ветеранам БАМа
06.07.2019, 20:34
Культура & Образование
Анонс
АГИКИ приглашает на ярмарку для абитуриентов и выпускников » Профориентация -2019″.
06.07.2019, 20:07
Общество
Иван Купала 2019: традиции и что нельзя делать
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 16:23
Спорт
Сардана Трофимова лучшая!
06.07.2019, 15:01
Экология
Анонс
Запуск экомарафона
06.07.2019, 14:57
Экология
В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
06.07.2019, 14:08
Происшествия
Скандал
Якутского борца засудили на чемпионате России
Экономика
8 июля 2019, 14:00
702

«Якутскэнерго»: гаражно-строительные кооперативы должны за энергоресурсы более 33 млн рублей

На 1 июля общая задолженность гаражно-строительных кооперативов Якутска перед ПАО «Якутскэнерго» за энергоресурсы составляет 33 млн 513 тыс рублей.

Из них долг за электроэнергию 146 потребителей составляет 2 млн 972 тыс рублей.  Это кооперативы ГСК «Транспортник» (652 тыс рублей), ГЭПК «Вымпел» (566 тыс), ГСК «Агрострой» (420 тыс), ГЭПК «Восход» (221 тыс), ГСПК «Корунд -2» (196 тыс рублей).

За теплоэнергию в полном объеме не рассчитались   127 ГСК с общей суммой задолженности 30 млн 721 тыс рублей, 17 из них должны   более 500 тысяч рублей каждый.

Среди злостных неплательщиков: ГСПК «Вымпел» (1 млн 956 тыс рублей), ГСПК «Монтажник-2» (1 млн 967 тыс),  ГСК «Юбилейный-2»  (1 млн 372 тыс), ГПК «Стрела» (823 тыс), ГСК «Сетевик» (783 тыс), ГСК «Водник-5» (756 тыс), ГСК «Люкс» (745 тыс), ГК «Восток» (735 тыс),  ГСК «Сплав» (728 тыс ),  ГСК «Волга» (706 тыс), ГСПК «Чагда» ( 655 тыс),  ГСПК «Надежда XXI»  (645 тыс),  ГСК «Наука-2» (584 тыс),  ГСК «Авиастрой» (574 тыс), ГСПК «Кальвица»  (519 тыс рублей).

«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленных на то, чтобы побудить ГСК-неплательщиков рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы.

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» направил ГСК-должникам информационные письма о погашении долга.  В июне 21 ГСК — злостному неплательщику введено ограничение с обеспечением видимого разрыва на тепловых сетях.   По оставшемся  ГСК в случае неоплаты  также будет применена санкция – отключение от тепловой сети видимым разрывом. Подача тепла в новом отопительном сезоне будет производиться только после полной оплаты задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
07.07.2019, 9:21
Лонгрид
Эксклюзив
Благоустройство при мэре Авксентьевой на примере одной улицы
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
08.07.2019

Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый

Красота & Здоровье
08.07.2019

«Железная леди» второй республиканской

Происшествия
08.07.2019

Искореженные автомобили и погибшие люди: фотографии с места трагедии

Экономика
08.07.2019

Сергей Ларионов удостоен высокого звания

Фотофакт
Спорт
08.07.2019

Победители и рекордсмены Игр народов Якутии

Резонанс
Спорт
08.07.2019

У якутского вольника появился шанс выиграть путевку на Олимпиаду

Происшествия
08.07.2019

Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Якутск

Экстра
Происшествия
08.07.2019

В Якутии произошло зверское убийство