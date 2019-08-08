«Якутскэнерго»: дачные кооперативы могут погасить долг в рассрочку

Среди СОТов, СОПК и СОНТ немало организаций, у которых есть долги за энергоресурсы. По состоянию на 1 августа общий долг дачных кооперативов Якутска за потребленную электроэнергию перед ПАО «Якутскэнерго» превышает 20,3 млн рублей.

Самые крупные должники: ДПК «Стрела» — 0,95 млн рублей, СНТ «Кынат» — 0,85 млн рублей, СОТ «40 лет Победы» — 0,8 млн рублей.

С июня по август текущего года направлено 41 уведомление о планируемом ограничении режима энергопотребления в отношении СОТ-неплательщиков, в отношении пяти объектов уже введен режим ограничений энергопотребления.

Не оплата потребленной электроэнергии создает некомфортные условия для проживания и отдыха членам собственного кооператива или товарищества и не позволяет энергокомпании проводить ремонты и модернизацию оборудования.

В августе планируется ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении 6 садово-огороднических товариществ, общая сумма задолженности которых превышает 1 млн рублей. Если потребители продолжат не исполнять свои обязательства по оплате уже потребленных услуг, в соответствии с заключенными договорами энергоснабжения, то энергетики будут вынуждены полностью прекратить им подачу электроэнергии.

У руководителей дачных кооперативов, которые не могут погасить долг полностью, есть возможность заключить с энергетиками соглашения о реструктуризации задолженности, как, к примеру, поступил СОНТ «Сатал», который должен за потребленную электроэнергию 7,3 млн рублей. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта (г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14/2).