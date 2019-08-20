Якутскэнерго: цессия как способ погасить долг за энергоресурсы

Задолженность управляющих компаний и товариществ собственников жилья г. Якутска за потребленную электро-и теплоэнергию перед ПАО «Якутскэнерго» с начала этого года достигла 587млн рублей.

Практика показывает, что вынесенные судебные решения в пользу энергокомпании не всегда гарантируют возможность взыскания задолженности с исполнителя коммунальных услуг. Основной причиной наращивания задолженности УК и ТСЖ перед ресурсоснабжающей организацией, в лице Якутскэнерго, является недостаточная платежная дисциплина населения за потребленные коммунальные услуги.

Поэтому Энергосбыт Якутскэнерго применяет к УК и ТСЖ, которые имеют задолженность перед энергетиками и не имеют возможности организации работы по взысканию задолженности с населения, вариант уступки права требования дебиторской задолженности (договор цессии) третьим лицам, который регламентирован Гражданским кодексом РФ.

С точки зрения действующего законодательства, передача задолженности населения перед УК и ТСЖ в пользу Якутскэнерго, представляет собой уступку права требования или цессию – замену прежнего кредитора, который выбывает из обязательств, на другое лицо. К нему переходят все права и обязанности прежнего кредитора. Таким образом, исполнители коммунальных услуг (УК и ТСЖ) переуступкой задолженности населения погашают свою задолженность перед энергокомпанией.

В отношении должников УК и ТСЖ, с начала года Якутскэнерго было подано 94 иска на сумму 98,3 млн. рублей. В пользу Якутскэнерго вынесено 93 решения на сумму 101,9 млн. рублей, оплачено в рамках искового и исполнительного производства 39 млн. рублей. 78 УК и ТСЖ заключили соглашения реструктуризации долга за энергоресурсы, не дожидаясь решения суда, на сумму74,8 млн рублей.

Энергосбыт Якутскэнерго определил список должников, с которыми была организована работа по заключению договоров цессии. На текущий момент действуют семь договоров уступки прав требования просроченной задолженности с исполнителями коммунальных услуг. Переуступленная задолженность энергетикам за электро-теплоэнергию и горячее водоснабжение составляет 54 млн рублей. Это ООО УК ЖКХ «Бюджетник» — 23,2 млн рублей, ООО УК «Жилищный стандарт» –21,3 млн, ООО УК «Новатор» –3,3 млн, ООО «КИБОР» –2,9 млн, ОО УК «Ригель» –2 млн, ООО ЖЭУ «Центральное» – 1,1 млн рублей.

«Если потребители не вступают в конструктивный диалог по погашению задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, то для возврата долгов за электроэнергию и теплоэнергию мы будем применять все предусмотренные законодательством методы, – отметила директор Энергосбыта Наталья Корягина. – Сейчас еще по нескольким должникам-исполнителям коммунальных услуг ведутся соответствующие переговоры. Во избежание проблем, необходимо вовремя расплачиваться за потребленный ресурс. Если у потребителя нет возможности оплатить сразу сумму задолженности целиком, он вправе заключить соглашение о реструктуризации долга. Заключить соглашение можно как до вынесения решения суда, так и после возбуждения исполнительного производства».

С вопросами о заключении соглашения о реструктуризации долга необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/files/cesdom010719.xlsx

Тел. контакт-центра: 8 800 100 22 05, (4112) 498-498.