Якутскэнерго будет обучать студентов технических специальностей

13 апреля в рамках декады занятости молодежи в Республике Саха (Якутия) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Якутии и Учебно-производственный центром ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро). Стороны объединят усилия в деле подготовки профессиональных кадров для промышленности – в современных лабораториях УПЦ смогут проходить обучение студенты средне-специальных учебных заведений республики.

«Использования материально-технической базы УПЦ позволит повысить качество образовательного процесса в технических ссузах благодаря расширению практической части образовательных программ. Уверен, реализация соглашения будет способствовать повышению престижа образования технического профиля и содействовать укреплению профессионального уровня будущих промышленников», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

В Якутии вопрос подготовки кадров сегодня стоит довольно остро, и Якутскэнерго вносит свой существенный вклад в обучение молодежи и повышение квалификации уже работающего персонала. Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики ежегодно обеспечивает подготовку порядка 2,5 тысяч работников энергопредприятий.

С 2021 года в рамках соглашения с Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова студенты физико-технического института обучаются в современных лабораториях УПЦ, формируют профессиональные компетенции, необходимые для успешной работы по выбранным энергетическим специальностям.

Лабораторная база центра является передовой на Дальнем Востоке, она оснащена новейшими стендами и обучающими модулями. Теперь ею смогут воспользоваться и студенты средне-специальных учебных заведений. Это позволит Якутскэнерго, как потенциальному работодателю, участвовать в процессе подготовки специалистов промышленных специальностей на самом раннем этапе.

Вот уже 20 лет в условиях стремительного технологического развития УПЦ с успехом внедряет технологические новинки в энергетическое производство и постоянно продолжает развиваться. В 2020 году введена новая база Центра в микрорайоне Марха города Якутска. Сегодня на финальной стадии находится строительство открытого полигона для отработки действий на высоте и обучения работам на крупногабаритном энергооборудовании. В структуру УПЦ также входит учебная база и в г. Мирный. Коллектив центра постоянно повышает свой преподавательский уровень, обновляет и совершенствует учебные программы.