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«Якутскэкосети» оштрафовано на 500 тысяч

Административная комиссия города Якутска на заседании 27 июня рассмотрела протокол в отношении ООО «Якутскэкосети». По результатам рассмотрения, на регионального оператора по вывозу ТКО наложен административный штраф в размере 500 000 рублей.

Председатель Административной комиссии Феликс Антонов прокомментировал решение. По его словам, с февраля этого года на протяжении трех месяцев во время рейдовых мероприятий фиксировались факты неиполнения своих обязательств регоператором «Якутскэкосети». Составленные акты комиссия направляла в Управление Роспотребнадзора для составления протокола.

«Санкций не последовало. В связи с этим, я решил лично зафиксировать факт невывоза мусора с санитарной точки во дворе по улице Горького, 92. Дело в том, что летом зафиксировать факт невывоза мусора легче, чем зимой. По правилам благоустройства города Якутска и СанПиН, зимой один и тот же мусор может находиться в мусорном баке три дня, если на четвертый день вывезли, нарушения нет. Летом мусор должен вывозиться ежедневно. Если мусор не вывезен на вторые сутки – это нарушение. Мусор в баках по указанному адресу не вывозили три дня, по этому факту были составлены акты», — рассказал Феликс Антонов.

Протокол в отношении ООО «Якутскоэкосети», был составлен 19 июня и рассмотрен сегодня на еженедельном заседании Административной комиссии в присутствии представителя регоператора. Постановление направлено ООО «Якутскэкосети» и может быть обжаловано в суде. Размер штрафной санкции определен в соответствии со статьей 6.25 «Нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории муниципального образования» КоАП РС (Я), которая предусматривает административный штраф для юридических лиц от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, пояснил председатель Административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

Источник: Фото мусора: Yakutia.Info. Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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