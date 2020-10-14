Резонанс: ЯКУТСКЭКОСЕТИ о запрете МУП «Жилкомсервис»

«Запрет МУП «Жилкомсервис» на въезд в полигон спецтехники ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ», а также требование приобретения талонов являются неправомерными» — ЯКУТСКЭКОСЕТИ.

Пресс-служба ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» сообщает:

Региональным оператором 13 октября в целях решения вопроса въезда на городской полигон специализированной техники принято решение направлять МУП «Жилкомсервис» необходимую сумму обеспечивающую тарифные источники в размере НВВ оператора полигона — 75 млн. руб. в год или 6,2 мл. руб. в месяц.

В связи с низкой собираемости коммунальных услуг региональный оператор ежедневно направляет 150 тыс. руб., а также обратился в ООО «Прометей плюс» о перечислении денежных средств в адрес МУП «Жилкомсервис» в размере 50% выручки.

Таким образом, общая сумма, направляемая МУП «Жилкомсервис» в месяц, составит более 6,3 млн. рублей.14.10.2020 МУП «Жилкомсервис» продолжает требовать приобретение талонов с учетом применения максимально допустимого коэффициента уплотнения ТКО, которая в сумме составляет более полумиллиона в день, что превышает тарифы на захоронение оператора полигона – МУП «Жилкомсервис» более чем два раза.

Основной и самой главной причиной имеющегося спора между сторонами является отсутствие весового контроля на полигоне, что дает возможность оператору полигона увеличивать объемы на свое усмотрение без учета плотности отходов утвержденных приказом Мин ЖКХ РС(Я) и других обстоятельств учета объемов ТКО.

В целях урегулирования споров 14 октября проведено межведомственного совещания при МинЖКХ и Э РС (Я), с участием контрольно-надзорных органов посредством ВКС, по итогам которого было принято решение, что требования МУП «Жилкомсервис» по приобретению талонов не правомерны, а также снять ограничения в отношении ООО «Якутскэкосети» и обеспечить въезд на полигон спецтехники регионального оператора с сохранением условий ранее достигнутого соглашения с учетом увеличения ежедневной оплаты 150 тыс. руб., без применения правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденных постановлением Правительства от 03.06.2016 № 505 до урегулирования вопроса по учету объемов в судебном порядке.

Между тем, данная ситуация в условиях роста распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при котором основная часть заболевших находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях, где не соблюдается разделение отходов, которые требует особой утилизации в специализированных организациях имеющих соответствующую лицензию по утилизацию отходов (медицинские, зараженные коронавирусом твердые коммунальные отходы от инфицированных лиц и лиц находящихся на карантине).

Также отмечаем, что наличие у хозяйствующего субъекта МУП «Жилкомсервис» доминирующего положения на определенном товарном рынке, накладывает на него особые обязательства по соблюдению антимонопольного законодательства, содержащего запрет, направленность которого – не допускать злоупотребления лица, занимающего доминирующее положение в публичных правоотношениях, в том числе при заключении/расторжении, исполнении публичных договоров, внесении в такие договоры изменений.

На 14.10.2020 в 19:45 мин. Ситуация остается неизменной…