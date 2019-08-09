Якутске задержаны подозреваемые в совершении грабежа

Сотрудники Якутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о совершении имущественного преступления. В полицию обратился 24-летний житель Якутска и сообщил, что на улице Дзержинского одолжил свой мобильный телефон «Хонор» неизвестной девушке, которая попросила позвонить. Как оказалось, на остановке возле торгового центра злоумышленницу ждали два парня, с которыми она, похитив телефон, скрылась в ближайших дворах. Ущерб составил 7500 рублей.

Получив от дежурного пульта централизованной охраны ориентировку, экипаж группы задержания Росгвардии начал отрабатывать район места совершения преступления. После непродолжительных поисков подозреваемые были замечены в одном из дворов по улице Федора Попова. Увидев патруль Росгвардии, девушка попыталась выбросить телефон, но была задержана с поличным сотрудниками Росгвардии. Сотовый телефон возвращен потерпевшему. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж».