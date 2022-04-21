В Якутске откроется XXI Пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола»

С 24 апреля по 6 мая в Якутске пройдет XXI Республиканский Пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола». Торжественное открытие и закрытие традиционно пройдут в Государственном русском театре им. А.С. Пушкина.

Как рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, в рамках фестиваля горожане и гости столицы смогут посетить спектакли, сольные, хоровые концерты профессиональных коллективов, студентов и выпускников образовательных учреждений культуры, вечера камерной, фортепианной музыки, мастер-классы, просмотры документального кино, музыкальную гостиную. Торжественное открытие фестиваля состоится 24 апреля с участием артистов Государственной филармонии Якутии, камерного оркестра и инструментальных ансамблей Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». В целом в программе фестиваля заявлены мероприятия многих учреждений культуры – ТЮЗа, Театра оперы и балета, Русского театра, Театра эстрады, музей «Моя история» и других.

Программа художественным руководителем и режиссером фестиваля, заслуженным деятелем искусств Сергеем Чигиревым собрана интересная. Традиционно, по задумке фестиваля, практически все события можно посетить бесплатно. Основная часть концертных программ и спектаклей профессиональных коллективов состоится в праздничные дни до конца апреля, в том числе, к примеру, благотворительный показ спектакля «Не всё коту масленица» по Островскому Русского театра. В майские праздники своим творчеством горожан порадуют наши студенты и выпускники – состоится ряд их сольных выступлений. Также в эти дни к 350-летию со дня рождения Петра I в Национальной библиотеке пройдет музыкальная гостиная «Радуйся, Росско земле…» из цикла «Беседы о русской истории и культуре», — рассказал Владислав Левочкин.

Вход на мероприятия — бесплатный, за исключением балета «Чурумчуку» Театра оперы и балета, билеты на который можно приобрести в кассе театра.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Якутская и Ленская епархия Русской Православной Церкви, ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова», АУ «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко».