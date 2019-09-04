Якутская звезда в восторге!

В это воскресенье, 8 сентября, звезда якутской оперы и эстрады Алена ЯКОВЛЕВА-Дива в свой день рождения представит публике первый музыкальный видеоклип в своей карьере. Клип на песню «Эйигинэн дьоллоохпун» (слова Екатерины НОВИКОВОЙ-Дьулуура, мелодия Галины ШАХУРДИНОЙ) сняла команда под руководством Натальи ЛОПАТИНОЙ – Группа компаний «КЭМ».

«Все съемки велись на лоне прекрасной якутской природы. Можно сказать, у природы своя отдельная роль в этой мини-истории, — рассказывает Наталья Лопатина, автор идеи и режиссер клипа. Местами съемок было выбрано озеро по Покровскому тракту и Кангаласский мыс, эти необычайно красивые места я нашла во время пеших туристических походов. Всегда стараюсь оглядываться вокруг, находить локации, где бы не оказалась. Это уже профессиональная привычка. В свободное время мы специально набираем видеоматериал для клипов и фильмов. Пейзажные съемки стали фишкой «КЭМ». Не раз к нам обращались коллеги с телевидения и кино с предложением выкупить кадры. Но творчество бесценно. Есть какая-то магия, когда снимаешь, пока не зная для чего и кого, а спустя время картинка встает как по задумке. Да, раскадровка, сценарий, постановка, сбор реквизита и др. – все это обязательная часть подготовки, но чудесам мы тоже открыты».

По словам Алены Дива, все сошлось как по мановению волшебной палочки.

«Подготовительный период был не быстрый, но когда приехали на место съемок, началось волшебство. Мы обнаружили ирисовую поляну. Красивейшие цветы будто ждали нас. Мое платье оказалось в тон цветов. В какой-то момент слетелись бабочки. Усадить их в ладонь и снять красиво получилось без затруднений. Красивая песня авторства уважаемых Екатерины Новиковой-Дьулуура и Галины Шахурдиной получила достойное обрамление».

Предыстория творческого союза артистки и видеопроизводителей началась аж в 2017 году, когда Алена Дива триумфально выступила на легендарной премии «Этигэн хомус», получила последнюю в истории статуэтку в номинации «Певица года», а также «Приз зрительских симпатий». Тогда основатель Группы компаний «КЭМ» Наталья Лопатина подарила артистке сертификат на 50 тысяч рублей на съемки клипа. Поиски дополнительных спонсоров на постпродакшн (светокоррекцию, монтаж др.) не принесли результата, тогда Наталья решила довести начатое до конца и провести съемки в свободное от работы время.

«Всему свое время, — считает Алена Дива, — До клипа тоже нужно было дорасти, созреть, и вот он готов аккурат в канун дня моего рождения. Клип для артиста – это еще одна ступень в творчестве, импульс для дальнейшего развития. И мне повезло работать с профессионалами. Я очень благодарна команде «КЭМ», Наталье Лопатиной, Серафиму Федорову, которые вложили все сердце в творческий процесс».

Не мало артистов доверили столь важное дело как съемки клипа Группе компаний «КЭМ». В разные годы команда «КЭМ» делала клипы для ансамбля «Туймаада», Александра САМСОНОВА, Яны УГАРОВОЙ, Намыыны, для дуэтов Сахаайи и Виталия ОЧИРОВА, Сайыыны и Олены ПОДЛУЖНОЙ, множество музыкальных клипов снято для школ, и танцевальных коллективов.

«Мы работаем в любом жанре. От классики до модерна. Это позволяет делать мастерство нашей команды, а также технические возможности, если летом лучшая локация это природные красоты, то зимой снимаем в студии. Хотя и зимние съемка на свежем воздухе были на нашем веку», — говорит Наталья Лопатина.

К презентации клипа Алена Дива готовит целую программу, она выступит в пабе «Дикая утка» 8 сентября. Зрителя услышат известные песни российской эстрады из репертуаров Аллы Пугачевой, Полины Гагариной, группы «Город 312» и, конечно, из репертуара самой Дивы. Начало программы в 23.00.