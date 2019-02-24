Якутская звезда решила стать русалкой

Надина Эльпис решила сменить имидж и нарастила длинные косы, фанаты певицы вынесли вердикт: » Надине идет всё!».

Ну всё — решила немного сменить причёску ❤️❤️❤️ Захотелось чего-то яркого и необычного ! Теперь, Встречайте меня такую ! Буду менять цвета и длину — но этот имидж закреплю за собой надолго❤️ Скоро съемки нового видеоклипа, фотосет и много много другого ! Пусть этот образ станет частью моего творческого пути, как некая перемена и свержение однообразия ⚡️⚡️⚡️ — написала в своем Instagram Надина.