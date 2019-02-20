АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-25
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.20
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 20 февраля 2019
19.02.2019, 21:55
Происшествия
Видео
В Якутии усилены меры предосторожности из-за колбасы с чумой
19.02.2019, 21:34
Политика
Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов
19.02.2019, 21:14
Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу
19.02.2019, 20:54
Экономика
Более 326 млн вложили в ТОР «Кангалассы»
19.02.2019, 20:35
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда: Мы не пара, мы как брат и сестра
19.02.2019, 20:16
Экономика
Росатом и Якутия планируют размещение малых АЭС
19.02.2019, 19:59
Спорт
В копилке у якутских борцов 20 медалей первенства ДФО!
19.02.2019, 19:42
Культура & Образование
В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «В неведомых горах Якутии»
19.02.2019, 19:27
Общество
В Якутске стартует благотворительная акция «Вместе теплее»
19.02.2019, 19:14
Общество
Instagram
Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе
19.02.2019, 18:58
Экология
Коренным малочисленным народам оплатят нанесенный ущерб
19.02.2019, 18:43
Экономика
Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении
19.02.2019, 18:28
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
19.02.2019, 18:13
Судебная хроника
В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело
19.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20 февраля
19.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Фотофакт
Надвратная башня из латунных труб
19.02.2019, 17:40
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе
19.02.2019, 17:30
Якутск
В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)
19.02.2019, 17:23
Происшествия
Экстра
В Якутске горит двухэтажный дом
19.02.2019, 17:15
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава
19.02.2019, 17:00
Спорт
Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе
19.02.2019, 16:50
Спорт
Церемония открытия Кубка мира пройдет в национальном стиле
19.02.2019, 16:40
Происшествия
Экстра
В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси
19.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Видео
Уруй Айаал снял фильм о турке, свободно говорящем на якутском языке
19.02.2019, 16:15
Происшествия
В Якутии парень украл куртку покойного
19.02.2019, 16:00
Культура & Образование
Анонс
10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 
19.02.2019, 15:50
Общество
Минтруда о ложной информации распространяемой по WhatsApp
19.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян
19.02.2019, 15:25
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Звезда Голливуда Мадс Миккельсен восхищен мужеством Кэрэчээны Туприной
19.02.2019, 15:10
Якутия
Поддержи предложения по развитию Якутии
19.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
«Антирак: поддержка выживших» приглашает желающих на встречу
19.02.2019, 14:47
Происшествия
Подруга украла банковскую карту и обналичила ее
19.02.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль
19.02.2019, 14:15
Культура & Образование
В Якутии в восьмой раз пройдет Математический праздник 
19.02.2019, 14:00
Якутия
Жителей Павловска приглашают на акцию
19.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни
19.02.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии
19.02.2019, 12:58
Якутск
Объявление
Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов
19.02.2019, 12:48
Общество
Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов
19.02.2019, 12:36
Происшествия
Крупный пожар в Якутске
19.02.2019, 12:33
Спорт
Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира
19.02.2019, 12:16
Политика
Занятия школы политического образования. Вчера Амга, сегодня Майя
19.02.2019, 12:05
Якутия
Более 100 км трассы «Лена» отремонтируют
19.02.2019, 11:49
Культура & Образование
День стройотрядов. Равнение на труд-крут!
19.02.2019, 11:35
Происшествия
Жительница Якутска поблагодарила участкового, который вернул ей похищенное имущество
19.02.2019, 11:22
Красота & Здоровье
В Магане прошла Ярмарка здоровья
19.02.2019, 11:07
Спорт
Мощная команда борцов из Кубы приедет в Якутск
19.02.2019, 10:58
Культура & Образование
Молодежные НКО соберутся на фестивале «Импульс»
19.02.2019, 10:45
Общество
Муниципалы превысили полномочия
19.02.2019, 10:33
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 февраля
19.02.2019, 10:26
Происшествия
В Якутии во льдах застряли три грузовика: Произошел разлив нефтепродуктов
19.02.2019, 10:13
Судебная хроника
Наказан любитель пьяной езды
19.02.2019, 9:59
Происшествия
В Якутии растет женская преступность
19.02.2019, 9:47
Происшествия
Защити машину от угона!
19.02.2019, 9:32
Экономика
СК «Стерх»: И снова любой смартфон на ваш вкус!
19.02.2019, 9:13
Светская хроника
Эксклюзив
Стилист Александр Рогов: Уверен, что из Якутии увезу экзотические идеи
19.02.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Интервью
Как не потерять лицо после драки: интервью челюстно-лицевого хирурга
19.02.2019, 0:01
Гороскоп
Гороскоп на вторник, 19 февраля 2019
18.02.2019, 22:01
Светская хроника
Видео
Instagram
«Мисс бикини» Якутии любит заниматься на лестнице
18.02.2019, 21:51
Экономика
Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду
18.02.2019, 21:31
Культура & Образование
Подарок студентам якутского техникума к чемпионату WorldSkills 
18.02.2019, 21:10
Общество
Приставки для приема цифрового ТВ будут доступны
18.02.2019, 20:52
Общество
Усть-янцы задали волнующие вопросы Правительству
18.02.2019, 20:37
Спорт
Виктор Лебедев о Кубке мира в Якутске
18.02.2019, 20:15
Экономика
Жители Якутии лидеры в темпе увеличения просрочки по кредитам
18.02.2019, 19:59
Происшествия
В Якутске жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета
18.02.2019, 19:46
Общество
Прокуратура Якутии о нарушениях работодателей
18.02.2019, 19:30
Спорт
Фотофакт
У «Кубка чемпиона» по многоборью новый хозяин
18.02.2019, 19:14
Культура & Образование
«Сосновый бор» на Международной конференции народов Арктики
18.02.2019, 18:57
Происшествия
В Якутии произошло ДТП с разливом нефти
18.02.2019, 18:44
Красота & Здоровье
Видео
Десант Центра медицины катастроф отправился по районам Якутии
Архив новостей
Светская хроника
19 февраля 2019, 20:35
503

Якутская звезда: Мы не пара, мы как брат и сестра

Как стало известно, мамы кумиров сегодняшней молодежи Якутии Гали Виноград и Кит Джа дружили, и две начинающие звезды делились своими мечтами и планами на творческое будущее. И как мы видим, все у них получилось!

Знойная Галя Виноград написала пост в Instagram, посвященный своему другу Кит Джа:

В прошлом году весной мы поехали на гастроли. И Кит предложил сделать коллаб (дуэт). Сразу в машине дал послушать бит и добавил, что на этот бит он видит для меня. Сидя друг против друга, мы немедленно написали текст, каждый свой. Буквально за несколько минут мы создали песню YNKYYLEE. .
.
Бро, Кит Джа , с каждым днём все ближе и ближе тот самый день-ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ!🦅 И он пройдёт невероятно космически, я уверена!🔥

Инста-шипперы или как там вас называть😂пытались сделать из нас пару или хотели видеть так, непонятно в общем😅Ну, ребята, это смешно🤗Сеп буолуо!
.
Наши матери подружки-душки, и мы с Дьулууром (Кит), как брат и сестра👫А также коллеги по цеху, у которых одинаковый взгляд и понятия в сфере музыки🎶, что редко встретишь таких артистов. Я помню, как мы много раз говорили о музыке, о планах, как мечтали. Кит всегда говорил, что хочет сделать МЕГА-Концерт для своего народа! Донести людям то, что требует его душа! Мне нравится в нем его уверенность, не упорство😝но уверенность в нем 200%!☄️И это работает! А вы не верили!

 

View this post on Instagram

В прошлом году весной мы поехали на гастроли. И Кит предложил сделать коллаб (дуэт). Сразу в машине дал послушать бит и добавил, что на этот бит он видит меня. Сидя друг против друга мы немедля написали текст, каждый свой. Буквально за несколько минут мы создали песню #YNKYYLEE. . . Бро, @kit_jah_ , с каждым днём все ближе и ближе тот самый день-ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ!🦅 И он пройдёт невероятно космически, я уверена!🔥 . . Инста-шипперы или как там вас называть😂пытались сделать из нас пару или хотели видеть так, непонятно вообщем😅Ну, ребята, это смешно🤗Сеп буолуо! . . Наши матери подружки-душки и мы с Дьулууром (Кит) как брат и сестра👫А также, коллеги по цеху, у которых одинаковый взгляд и понятия в сфере музыки🎶, что редко встретишь таких артистов. Я помню как мы много раз говорили о музыке, о планах, как мечтали. Кит всегда говорил, что хочет сделать МЕГА-Концерт для своего народа! Донести людям то, что требует его душа! Мне нравится в нем его уверенность, не упорство😝но уверенность в нем 200%!☄️И это работает! А вы не верили! . . ⭐ *23 ФЕВРАЛЯ*, в День защитника Отечества⭐ состоится первый сольный *КОНЦЕРТ*🎉«Хотойтон Хотой» 🦅 победителя «Урдэл 2019», финалиста Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» *KITJAH* @kit_jah_ 💣💥💥💥🔥🔥🔥, в Государственном театре оперы и балета им.Суоруна Омоллоона с *17:00 и 20:00 ч*. При поддержке студии #ZAVOD @zavod_ny и Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Поздравьте любимых мужчин, коллег и друзей нестандартно🤘🏽, сделайте необычный 🎁🎉на *День Защитника Отечества* — подарите эмоции!🔥 В программе прозвучат песни для всех поколений, дуэты с матерью и братом из репертуара Дьулустаана Иванова, полюбившиеся хиты с *Галей Виноград, Никитой Веркиным и с Гошей Васильевым — Джида*. Ведущим вечера приглашён заслуженный артист Якутии *Александр Бурнашев* ! Звуковое и световое оформление от компании *АВЕ* @ave_show Билеты в кассах: 1. Государственный театр оперы и балета 36-06-90 2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31 3. Театр юного зрителя — 32-18-54 4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии 5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96 справки: 8924-760-00-77 Или можете приобрести онлай

A post shared by Галя VINOGRAD (@gvinograd) on

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
19.02.2019

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Instagram
Общество
19.02.2019

Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе

Политика
19.02.2019

Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе

Эксклюзив
Культура & Образование
19.02.2019

В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава

Экстра
Происшествия
19.02.2019

В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси

Анонс
Культура & Образование
19.02.2019

10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 

Интервью
Красота & Здоровье
19.02.2019

Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян

Общество
19.02.2019

Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль