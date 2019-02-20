Якутская звезда: Мы не пара, мы как брат и сестра

Как стало известно, мамы кумиров сегодняшней молодежи Якутии Гали Виноград и Кит Джа дружили, и две начинающие звезды делились своими мечтами и планами на творческое будущее. И как мы видим, все у них получилось!

Знойная Галя Виноград написала пост в Instagram, посвященный своему другу Кит Джа:

В прошлом году весной мы поехали на гастроли. И Кит предложил сделать коллаб (дуэт). Сразу в машине дал послушать бит и добавил, что на этот бит он видит для меня. Сидя друг против друга, мы немедленно написали текст, каждый свой. Буквально за несколько минут мы создали песню YNKYYLEE. .

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Бро, Кит Джа , с каждым днём все ближе и ближе тот самый день-ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ!🦅 И он пройдёт невероятно космически, я уверена!🔥

Инста-шипперы или как там вас называть😂пытались сделать из нас пару или хотели видеть так, непонятно в общем😅Ну, ребята, это смешно🤗Сеп буолуо!

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Наши матери подружки-душки, и мы с Дьулууром (Кит), как брат и сестра👫А также коллеги по цеху, у которых одинаковый взгляд и понятия в сфере музыки🎶, что редко встретишь таких артистов. Я помню, как мы много раз говорили о музыке, о планах, как мечтали. Кит всегда говорил, что хочет сделать МЕГА-Концерт для своего народа! Донести людям то, что требует его душа! Мне нравится в нем его уверенность, не упорство😝но уверенность в нем 200%!☄️И это работает! А вы не верили!