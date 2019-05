Якутская знаменитость впечатлена встречей с ними

View this post on Instagram

Я впервые увидела живых тюленей в оочию))) толи морских котиков😍). За ними можно наблюдать часами, как не дают друг другу спать, потому как, без перерывно кто то всё равно будет издавать звук))) (ооочень громкие голоса у них), как борятся за право быть самым крутым самцом на деревянной платформе😁😍😊 Симпатяшки эти,находятся на Пирсе 39 в Сан-Франциско, где есть много магазинов и ресторанов для туристов🌞🇺🇸 #usa #sanfrancisco #california #yakutia #yuliyanakrivoshapkina #юлиянакривошапкина #хомусиствиртуозмира #хомус #jewsharp #vargan #ethno