Якутская знаменитость впечатлена встречей с ними

Самая яркая виртуоз-хомусист Юлияна КРИВОШАПКИНА-Дьуруйээнэ в данное время находится в США, где популяризирует культуру народа Саха.
В Instagram этно-певица регулярно делится с подписчиками подробностями своего путешествия. Юлияна осталась под огромным впечатлением после посещения Пирса 39 в Сан-Франциско. Это популярное место отдыха для местных жителей и туристов, пирс примечателен многообразием возможностей для развлечения и отдыха, но самой интересной особенностью пирса является лежбище морских котиков.
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Я впервые увидела живых тюленей в оочию))) толи морских котиков😍). За ними можно наблюдать часами, как не дают друг другу спать, потому как, без перерывно кто то всё равно будет издавать звук))) (ооочень громкие голоса у них), как борятся за право быть самым крутым самцом на деревянной платформе😁😍😊 Симпатяшки эти,находятся на Пирсе 39 в Сан-Франциско, где есть много магазинов и ресторанов для туристов🌞🇺🇸 #usa #sanfrancisco #california #yakutia #yuliyanakrivoshapkina #юлиянакривошапкина #хомусиствиртуозмира #хомус #jewsharp #vargan #ethno