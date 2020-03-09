Якутская журналистка вышла замуж за гражданина Канады

Якутская журналистка, редактор телеканала Якутия24 Юлия ШАДРИНА вышла замуж необычно. Ее избранником стал гражданин Канады Юэн ДЖОНС. А законный брак они зарегистрировали в загсе Якутска в выразительную дату — 29 февраля. В такой день связывают себя узами любви только очень творческие люди.

Как видно по фото, молодые особо не заморачивались с нарядами. Юлия выбрала белое трикотажное платье, которое и потом сможет носить и в пир, и в мир. Аксессуарами стали якутские серебряные украшения, выкованные известным якутским ювелиром Петром АЛЕКСЕЕВЫМ, и эвенкийское колье с характерным орнаментом в виде лапки гагары, которое подарили родственники.

После бракосочетания молодые дали обед для ближайших родственников невесты в ресторане, а для друзей вечером арендовали паб. Свадьба прошла весело и непринужденно, рассказала SakhaLife мама невесты, известная журналистка Ксения ЭВЕРЕСТ. К слову сказать, по отцу, новобрачная приходится племянницей Евгении Исаевне МИХАЙЛОВОЙ, гран-даме якутской политики и высшего образования.

Юэн бегло говорит по-русски, работает в одной из фирм Якутска, преподает желающим английский язык.

До свадьбы Юлия и Юэн были знакомы несколько лет. Их часто можно увидеть на спекталях Саха театра, других театров и на концертах, вернисажах. Юэн берет уроки живописи у известного якутского художника Юрия СПИРИДОНОВА. Любит выезжать с друзьями на охоту и рыбалку.

Молодые снимают жилье в Якутске. Планируют, что еще одно торжество проведут в Канаде, для родственников Юэна. Его родители – фермеры, которые выращивают под Ванкувером клубнику, вишни, персики и другие фруктово-ягодные культуры, рассказала SakhaLife новоиспеченная теща.

Кстати, с Юэном связана любопытная история. Изучая русский язык в Канаде, он по интернету слушал русскую современную музыку. Так уж случилось, что его самой любимой группой стали «Иванушки International». Тогда он вряд ли мог предположить, что будет жить в России. Друзья над ним посмеивались, мол, какой смысл фанатеть с группы, которую никогда не увидишь? Но у Юэна все срослось. Навестив родителей в Канаде, бабушку в Англии, он вернулся к невесте в аккурат в День города Якутска в сентябре 2019-го. Как известно, в тот день перед горожанами выступили «Иванушки». Народу было много, но Юэн смог сделать селфи на фоне своих кумиров и удивить друзей. Такие интересные совпадения случаются в жизни.

Желаем Юлии и Юэну любви и счастья!