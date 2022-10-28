Якутская ясновидящая Мария Сырдык Күүс: Новости из недалекого будущего

Якутская ясновидящая Мария Сырдык Күүс опубликовала на своем телеграм-канале Сырдык Күүс очередные предсказания. Предыдущие ее прогнозы часто сбывались, например, о частичной мобилизации. РУБРИКА: «НОВОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО».

Из недалекого будущего, хаотично (вероятность 60%-70%) Из позитивных: Много работы по восстановлению лесов и экологии. Развитие волонтерства и добрых дел, благотворительности.

Субсидии на развитие сел, сельские поселения смогут получить поддержку, развитие сельского хозяйства, фермерства.

Развитие собственного производства, новые предприятия и айти компании.

Новые технологии из стран юго-восточной Азии, Китая, перенимание опыта. Из негативных: Большой вулкан просыпается, столб дыма и пепла выбрасывается в атмосферу. Дожди черного цвета из пепла и с пеплом. Жаль природу.

Разработают мощное климатическое оружие. Самое опасное оружие в истории человечества. Может вызвать землятресения и бури, ураган, цунами с размером 20-ти этажного здания. Раньше думала, что это бред…когда слышала конспирологические теории, смеялась…

Вирус, поражающий мозг, среди животных распространяется как чума. Не хочется чтоб потом перетек на человека.

Интернет станет суверенным, по аналогии Китая. Некоторым это хорошо, а некоторым сродни с изоляцией от остального мира. Кому как.

Бум крещений, православная вера станет основной верой для всех живущих в России. Это станет обязательством в гос и бюджетных организациях. Будут приходить батюшки крестить в прямо в общественных и гос учреждениях. Будет также поощряться ислам, а другие веры будут отрицаться и будут признаны сектанством или ересью.

Религиозная война вспыхнет в районе Кавказа. Причина во взглядах на религию и на территориальных делениях. Человек — самое глупое существо на земле, повторюсь.

Выбросят бомбу неизвестного происхождения. Все будут гадать что это. Потом пауза в «о». Идет радиоактивный «запах». Как «увидела» я бомбу, шум в ушах мешает слышать, я как будто бы в контузии. Забыла в итоге часть информации, но надеюсь дополнения будут еще. Мм, хотя, приберегу их для предсказаний на 2023-24гг. которую традиционно публикую 25 декабря. Ждите.

Фото: тгк Сырдык Күүс Источник: тгк Сырдык Күүс

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх