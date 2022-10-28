Якутская ясновидящая Мария Сырдык Күүс: Новости из недалекого будущего
Якутская ясновидящая Мария Сырдык Күүс опубликовала на своем телеграм-канале Сырдык Күүс очередные предсказания. Предыдущие ее прогнозы часто сбывались, например, о частичной мобилизации.
РУБРИКА: «НОВОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО».
Из недалекого будущего, хаотично (вероятность 60%-70%)
Из позитивных:
- Много работы по восстановлению лесов и экологии. Развитие волонтерства и добрых дел, благотворительности.
- Субсидии на развитие сел, сельские поселения смогут получить поддержку, развитие сельского хозяйства, фермерства.
- Развитие собственного производства, новые предприятия и айти компании.
- Новые технологии из стран юго-восточной Азии, Китая, перенимание опыта.
Из негативных:
- Большой вулкан просыпается, столб дыма и пепла выбрасывается в атмосферу. Дожди черного цвета из пепла и с пеплом. Жаль природу.
- Разработают мощное климатическое оружие. Самое опасное оружие в истории человечества. Может вызвать землятресения и бури, ураган, цунами с размером 20-ти этажного здания. Раньше думала, что это бред…когда слышала конспирологические теории, смеялась…
- Вирус, поражающий мозг, среди животных распространяется как чума. Не хочется чтоб потом перетек на человека.
- Интернет станет суверенным, по аналогии Китая. Некоторым это хорошо, а некоторым сродни с изоляцией от остального мира. Кому как.
- Бум крещений, православная вера станет основной верой для всех живущих в России. Это станет обязательством в гос и бюджетных организациях. Будут приходить батюшки крестить в прямо в общественных и гос учреждениях. Будет также поощряться ислам, а другие веры будут отрицаться и будут признаны сектанством или ересью.
- Религиозная война вспыхнет в районе Кавказа. Причина во взглядах на религию и на территориальных делениях. Человек — самое глупое существо на земле, повторюсь.
- Выбросят бомбу неизвестного происхождения. Все будут гадать что это. Потом пауза в «о». Идет радиоактивный «запах». Как «увидела» я бомбу, шум в ушах мешает слышать, я как будто бы в контузии.
Забыла в итоге часть информации, но надеюсь дополнения будут еще. Мм, хотя, приберегу их для предсказаний на 2023-24гг. которую традиционно публикую 25 декабря. Ждите.
Фото: тгк Сырдык Күүс
Источник: тгк Сырдык Күүс
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