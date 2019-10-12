Якутская удаганка глазами фэшн-фотографа

Визажист Александра Неустроева показала закадровый процесс создания образа удаганки для известного фэшн-фотографа Ники Давыдовой.

«Когда шла подготовка, сразу предложила подвесить хомус на косички вдоль носа, боялись что будет осуждение, но вроде ничего. А хомус этот, мне подарила моя бывшая начальница Таня», — делится Александра.

Фотография была сделана для серии, посвященной Якутии. Следует отметить, что работы Ники опубликованы в Vogue Russia, итальянском Cоllezioni, американском Ellements, Light 360 и многих других.

Полностью серию можно посмотреть на странице фотографа.