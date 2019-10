Якутская удаганка глазами фэшн-фотографа

View this post on Instagram

Один из моих любимых образов. Марина @marinamarmelade с ее уникальной экзотической внешностью, получилось 🔥🔥🔥 Образ из мастер -класса Николь @notyouramericandream работали большой командой очень-очень от души😆 Когда шла подготовка, сразу предложила подвесить хомус на косички вдоль носа, боялись что будет осуждение, но вроде ничего😅 А хомус этот, мне подарила моя бывшая начальница Таня @tatianashep1977 😊😅 Фото @irstagram_ 🔥🔥🔥