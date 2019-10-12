12.10.2019
15:28
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Светская хроника

Якутская удаганка глазами фэшн-фотографа

Визажист Александра Неустроева показала закадровый процесс создания образа удаганки для известного фэшн-фотографа Ники Давыдовой.

«Когда шла подготовка, сразу предложила подвесить хомус на косички вдоль носа, боялись что будет осуждение, но вроде ничего. А хомус этот, мне подарила моя бывшая начальница Таня», — делится Александра.

Фотография была сделана для серии, посвященной Якутии. Следует отметить, что работы Ники опубликованы в Vogue Russia, итальянском Cоllezioni, американском Ellements, Light 360 и многих других.

Полностью серию можно посмотреть на странице фотографа.

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Один из моих любимых образов. Марина @marinamarmelade с ее уникальной экзотической внешностью, получилось 🔥🔥🔥 Образ из мастер -класса Николь @notyouramericandream работали большой командой очень-очень от души😆 Когда шла подготовка, сразу предложила подвесить хомус на косички вдоль носа, боялись что будет осуждение, но вроде ничего😅 А хомус этот, мне подарила моя бывшая начальница Таня @tatianashep1977 😊😅 Фото @irstagram_ 🔥🔥🔥

A post shared by Визажист студии «Пространство» (@alexandraneus) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3elXpMo-vt/ https://www.instagram.com/p/B3Riv_Infg1/
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