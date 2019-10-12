12.10.2019
15:28
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Светская хроника
Якутская удаганка глазами фэшн-фотографа
Визажист Александра Неустроева показала закадровый процесс создания образа удаганки для известного фэшн-фотографа Ники Давыдовой.
«Когда шла подготовка, сразу предложила подвесить хомус на косички вдоль носа, боялись что будет осуждение, но вроде ничего. А хомус этот, мне подарила моя бывшая начальница Таня», — делится Александра.
Фотография была сделана для серии, посвященной Якутии. Следует отметить, что работы Ники опубликованы в Vogue Russia, итальянском Cоllezioni, американском Ellements, Light 360 и многих других.
Полностью серию можно посмотреть на странице фотографа.
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