Якутская телебашня вновь засияет иллюминацией

Вечером 9 августа снова подключат архитектурно-художественную иллюминацию на главной телебашне Якутии после летнего перерыва, сообщает ЯСИА со ссылкой на министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

Иллюминацию якутской телебашни включат уже в эту пятницу в 21.30 часов. По традиции огни на 225-метровом строении будут радовать горожан по выходным.

Напомним, подсветка Якутской телебашни была разработана по заказу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Для подсветки используются 134 прожектора и светодиодные LED. Украсить конструкцию решили в честь 55-летия вещания.