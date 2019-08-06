06.08.2019
11:44
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Красота & Здоровье

Якутская телебашня вновь засияет иллюминацией

Вечером 9 августа снова подключат архитектурно-художественную иллюминацию на главной телебашне Якутии после летнего перерыва, сообщает ЯСИА со ссылкой на министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

Иллюминацию якутской телебашни включат уже в эту пятницу в 21.30 часов. По традиции огни на 225-метровом строении будут радовать горожан по выходным.

Напомним, подсветка Якутской телебашни была разработана по заказу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Для подсветки используются 134 прожектора и светодиодные LED. Украсить конструкцию решили в честь 55-летия вещания.

Источник: http://ysia.ru/9-avgusta-na-telebashne-yakutska-snova-zasiyaet-illyuminatsiya/
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