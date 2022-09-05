Якутская телебашня включит «тигриную» подсветку

С 5 по 7 сентября оранжевую подсветку, эмблему Центра “Амурский тигр” и надпись “Тигров посчитали” включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Пятигорске, Твери, Туле, Челябинске, Перми, Якутске и других городах. Останкинская телебашня в Москве с наступлением сумерек подсветится оранжевым цветом. Так РТРС подержит меры по сохранению амурских тигров.

Сколько амурских тигров осталось на Земле, объявят во Владивостоке, на II Международном форуме по сохранению тигра. Он пройдет на площадках Восточного экономического форума. До этого момента ученые хранят интригу, намекая, что популяция увеличилась. В июне на телебашнях РТРС выводили сообщение, что полосатых хищников в России стало больше, но точные цифры не называли. В июле телебашни страны транслировали поздравление с Международным днем тигра.

С начала XXI века численность амурских тигров балансировала на уровне критического минимума. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». Благодаря усилиям государства, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан, популяция тигра начала понемногу расти: учет 2015 года показал, что она достигла 523-540 особей.

Сплошной учет амурского тигра 2021/2022 гг. организован Минприроды России, правительствами Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области и проводится заповедниками и национальными парками при поддержке Центра «Амурский тигр» при участии Российской академии наук.

На форуме во Владивостоке планируется подвести итоги по сохранению тигра во всех странах его обитания, наметить новые цели и конкретные действия для обеспечения комфортного сосуществования тигра и человека.

В дни работы форума праздничный сценарий подсветки планируется включить и на телебашне РТРС во Владивостоке. Телебашня находится на доминирующей высоте и будет видна практически из всех точек города. Организаторами II Международного форума по сохранению тигра выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство Юстиции РФ, Центр «Амурский тигр» и фонд Росконгресс.

Архитектурно-художественная подсветка оранжевого цвета на телебашне г. Якутск РТРС будет включена с 05 по 07 сентября с 22:00 часов на один час, в честь II Международного форума по сохранению тигра.