Якутская телебашня включит подсветку в дни форума Цифровой Алмаз

Архитектурно-художественная подсветка телебашни города Якутска будет включена 25-26 ноября в дни проведения всероссийского форума «Цифровой Алмаз» в столице республики.

Форум «Цифровой Алмаз» — экспертная площадка Федерального уровня для популяризации передовых российских ИТ-продуктов. Организаторами проведения всероссийского форума являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительство Республики Саха (Якутия) и АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации».

Основной повесткой форума станет укрепление имиджа России как технологического лидера.

На полях форума:

Тематические сессии по развитию информационного поля в медиа, «Цифрового иммунитета общества» и производства качественного контента;

Обсуждение механизмов создания основ независимых фундаментальных разработок;

Выработка требований к науке и образованию для укрепления цифрового рынка труда.

Федеральные и региональные представители поделятся лучшими практиками в создании механизмов для отрасли и для граждан по этим направлениям и многим другим актуальным темам.

Центральная пленарная панель состоится под лозунгом «Формирование имиджа технологического государства».

В рамках форума планируется обсуждение Минцифры России с руководителями цифровой трансформации итогов 2022 года о мерах поддержки ИТ отрасли в соответствии с планами Правительства Российской Федерации по построению технологически суверенного государства и план работы на 2023 год.

Праздничную вариативную подсветку на телебашне Якутск, с переходом на российский триколор филиал РТРС включит 25 и 26 ноября с 17:00 до 23:00 часов.