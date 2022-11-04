Якутская телебашня окрасится в российский триколор

В рамках мероприятий Дня народного единства в Якутии подсветка телебашни г. Якутска с 31 октября по 3 ноября окрасилась цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Напомним, 31 октября Якутская телебашня окрасилась цветами Донецкой Народной Республики, 1 ноября – цветами флага Луганской Народной Республики, 2 ноября – цветами флага Запорожской области, 3 ноября – цветами флага Херсонской области.



В День народного единства с 21:00 часов с помощью архитектурно художественной подсветки Якутская телебашня загорится цветами триколора Российской Федерации.



Иллюминация Якутской телебашни была торжественно запущена 15 марта 2018 года и уже стала настоящим символом города Якутска и объектом притяжения горожан и гостей столицы. Высота телебашни 225 метров – это самый высокий объект в Якутске. Башня находится в центре столицы республики и видна практически из любой точки города.