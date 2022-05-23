Якутская ТЭЦ ведет наблюдение за состоянием технологического водоема в условиях паводка

Энергетики Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в водоеме у станции и соседней акватории речного порта города Якутска для обеспечения надежной безаварийной работы оборудования теплоснабжающего объекта в половодно-паводковый период 2022 года

В марте теплоэнергетики создали объектовую паводковую комиссию, разработали и приступили к реализации плана мероприятий. Персонал станции регулярно проводит осмотр водозаборных сооружений, оборудования. Организовано круглосуточное дежурство и взаимодействие с ГКУ РС(Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)». На сегодняшний день уровень в водоеме у станции – на отметке 86 м при рабочем 87,35 м и критическом 89 м по балтийской шкале. Для защиты дамбы перед ЯТЭЦ от размывания в случае подъема уровня воды со стороны реки до критического уровня смонтированы два сифона-компенсатора, один из них введен в работу.

«Для каждого из цехов определен состав сил и средств для проведения спасательных, эвакуационных, ремонтно-восстановительных и других работ в зоне возможного подтопления. Аварийные бригады укомплектованы материально-техническими средствами», — прокомментировал директор Якутской ТЭЦ Вадим Андриевский.