Согревающие новости: жителям Якутска скоро дадут тепло

Во второй декаде сентября в Якутске начнется запуск тепла. Готовясь к отопительному сезону 2019-2020 гг., на Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» с апреля по август энергетики провели ремонт важнейшего оборудования станции: водогрейных котлов №1 и №4

С начала года выполнены капитальный ремонт трубопроводов исходной и химочищенной воды, текущий ремонт щитов собственных нужд и 2-х генераторов, изготовлено 7 элеваторных узлов с постройкой помещений, произведена врезка счетчиков на тепловых камерах ТК-23 и ТК-69/2, нанесено антикоррозийное покрытие на 7 фильтров холодного водоснабжения.

По состоянию на 26 августа отремонтировано 1102 м магистральных и 4303 м квартальных сетей теплоснабжения. Трубопроводы горячего водоснабжения отремонтированы общей протяженностью 7330 м, холодного – 2605. На 6150 метрах магистральных тепловых сетей обновили изоляцию утеплителем «Изотек».

Подготовительные работы в системе тепло-водоснабжения продолжаются во всех округах г. Якутска. Самый большой плановый объем капитального ремонта проводится на сетях в Центральном округе – 4,4 км, Строительном – 3,9 км, Промышленном – 3,5 км, Гагаринском – 2,8 км.

Проведения ремонтных работ на трубопроводах, как правило, связано с ведением временных ограничений подачи горячей воды, которые происходят строго по графику и в максимально сжатые сроки. Но все чаще энергетики фиксируют еще одну причину отключений, которая может привести к серьезным авариям – поджоги теплотрасс. В результате изолирующий материал выгорает, трубы плавятся и повреждаются, возникают протечки воды, вызывая падение давления и лишая жителей домов водоснабжения. С начала года таких случаев было зафиксировано больше двух десятков, последний из них произошел на днях – в районе аэропорта злоумышленники подожгли трубы водоснабжения под домами Можайского 17/2 и 19. Материальный ущерб от срочных ремонтов уже составил более 250 тысяч рублей. По всем случаям поджогов направлены заявления в правоохранительные органы.