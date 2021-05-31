Якутская спортсменка установила личный рекорд на чемпионате России

Скороходы определили сильнейших в Чебоксары, сообщает Sportyakutia.ru.

Старт женщин на дистанции 20 км состоялся в вечернее время. С первых метров лидерство захватила заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Елена ЛАШМАНОВА, и уверенно выиграла с результатом 1ч27мин.51с. Второе место осталось за представительницей Кемерово Рейхан КАГРАМАНОВОЙ — 1ч28,13, третье место заняла чувашская спортсменка МСМК Марина ПАНДАКОВА 1ч32,02сек. Всю дистанцию на пятой позиции шла якутская легкоатлетка Пелагея ГРИГОРЬЕВА. Тренер спортсменки Сергей СТЕПАНОВ поставил задачу выполнить норматив мастера спорта международного класса (1ч 32.00), и по возможности выполнить олимпийский норматив (1ч 31.00), но погода внесла свои коррективы, открытая трасса залива реки Волга и температура воздуха +28.

В итоге Пелагея смогла переместиться на четвертую позицию и финишировала с личным рекордом 1ч 34мин 23сек.

«Как тренер, я хочу отметить, что Пелагея скинула с личного рекорда почти 5 минут, боевой характер и настрой своей воспитанницы, в первый год выступлений во взрослой женской категории она сходу заняла 4 место! Да обидное место, но отмечу большие перспективы и состав участников. В заходе шла олимпийская чемпионка, 7 мастеров спорта международного класса и воспитанница РССШОР им. А. И. Иванова Сунтар им ни в чем не уступала! В дальнейших планах участие в сентябре на Кубок России по ходьбе», — отметил тренер Сергей Степанов.

Пелагея Григорьева: «Не все вышло, как я хотела, но лучше пусть я сегодня четвёртая, у меня есть стимул, цель и мотивация в дальнейшем развитии. А если бы я заняла третье место, то я, наверное, расслабилась. Каждый старт для меня — это большой опыт и урок с именитыми спортсменами, соревнуясь с лучшими – ты растёшь!».