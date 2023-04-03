Якутская школьница вошла в топ 10 лучших российских школьников

Ученица Якутского городского лицея вошла в топ 10 лучших российских школьников по истории

Беркут Ксения, обучающаяся 11 класса Якутского городского лицея города Якутска, вошла в десятку лучших российских школьников по предмету «История».

Управление образования г. Якутска поздравляет ученицу Ксению Беркут, учителя истории Татьяну Юрьевну Микольчук и весь коллектив Якутского городского лицея с победой в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

«Несколько лет упорной работы, целенаправленной подготовки принесли успех на всероссийской олимпиадной арене. Желаем Ксении еще больших успехов, удачи, счастья и крепкого здоровья!», — сказали в Управлении образования г. Якутска, и отметили, что благодаря неустанному труду учителей достигаются высокие результаты.

На торжественной церемонии закрытия олимпиады медаль и диплом победителя Ксении вручили д.и.н., профессор, академик РАН, президент исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова С.П. Карпов, ректор Псковского государственного университета Н.А. Ильина, и. о. председателя Департамента образования Псковской области А.Д. Ермаков.

Управление образования г. Якутска благодарит к.и.н., доцента СВФУ им. М.К. Аммосова, председателя регионального жюри ВсОШ в РС(Я), тренера сборной команды РС(Я) по истории Наталью Николаевну Радченко за качественную непрерывную индивидуальную подготовку и огромную поддержку Ксении в качестве тренера.

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