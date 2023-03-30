Якутская школьница в течение четырех лет будет получать грант Владимира Путина

Школьница из Якутска стала обладателем гранта президента России.

Она стала призером Всероссийской олимпиады школьников.

Ученица средней общеобразовательной школы №30 им. В. И. Кузьмина Аделина Гукасова стала призером Всероссийской олимпиады школьников. Она будет получать в течение четырех лет грант президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила ЯСИА проректор по учебно-методической и воспитательной работе Малой академии наук Якутии Галина Семенова.

«Ежегодно наша республика воспитывает 6–7 призеров Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня в стране проходит заключительный этап олимпиады и у нас уже есть один призер. Это ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 30 им. В. И. Кузьмина Аделина Гукасова. Она стала призером по предмету «Искусство (мировая художественная культура)». Школьница занималась в Малой академии наук по направлению «Литература». Как призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников она имеет право поступить в любой вуз страны по этому направлению без экзаменов. Также она будет получать четыре года грант президента РФ», — рассказала Галина Семенова.

Как она отметила, Аделина Гукасова является победителем регионального этапа в двух олимпиадах: литература и искусство (МХК). В конце апреля она представит республику на олимпиаде по литературе.

Заключительные этапы Всероссийском олимпиады школьников пройдут до конца апреля 2023 года. Всего из Якутии в финал попали 24 школьника, из которых 2 ученика участвуют в олимпиаде по двум предметам. В прошлом году призерами заключительного этапа стали шесть якутских школьников.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников – это массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

В Якутии Всероссийская олимпиада школьников реализуется на базе Малой академии наук республики.