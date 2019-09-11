Якутская школьница нарисовала иллюстрации к немецкому бестселлеру

Якутская школьница Дарина Игнатьева нарисовала иллюстрации к книге автора немецких бестселлеров для подростков и известного блогера Луны Марко. Издание вышло с 25 рисунками художницы и сейчас активно продаётся в Германии, сообщает ЯСИА.

В Германии вышла книга Луны Дарко «Пока смерть не разлучит нас». Иллюстрации к ней нарисовала ученица 11 «Г» класса СОШ №17 города Якутска Дарина Игнатьева.

По её словам, блогер связалась с ней через инстаграм – у школьницы есть страница gntvart, где она размещает свои работы с 14 лет. В соцсети у неё почти семь тысяч подписчиков, а за группой Вконтакте с её рисунками следят более 19 тысяч человек.

Дарина называет Луну Дарко лучшим блогером и автором немецких бестселлеров. У писательницы тоже есть аккаунт в инстаграм под ником @kitthey, где она разместила работы Дарины.