Якутская Серая шейка: в Оймяконе зимует утка!

Удивительно! При -60 градусах в селе Томтор Оймяконского улуса в полынье, небольшом незамерзающем участке водоема, плавает одинокая уточка. Местные жители приметили отважную птицу еще в прошлом году и периодически наблюдают за ней и сообщают о ней в соцсетях. Автор видео говорит, что сегодня минус 60 градусов, а дикая уточка продолжает плавать… Видео Евдокии Харитоновой.

«Такие случаи бывали в Якутии — на незамерзающих речках в Верхоянье и в Южной Якутии. Возможно, утка была осенью подстрелена, получила ранение, но выжила. Если в этой речке достаточно корма, к примеру личинок ручейников, то она сможет выжить», — сообщил ЯСИА научный сотрудник отдела природы якутского музея имени Ем. Ярославского Владимир Бочкарев.