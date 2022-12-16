Якутская семья занесена в Почетную книгу России

Победившая на всероссийском конкурсе семья Дьячковских занесена в Почетную книгу России 2022 года.

15 декабря в рамках подведения итогов Года Матери в РС(Я) прошло награждение победителей конкурса «Семья года-2022». Республиканскими наградами отмечены яркие, активные и замечательные семьи, победившие в одной из семи номинаций конкурса.

Также чествовали семью Светланы и Василия Дьячковских, которые представляли республику в конкурсе лучших семей на российском уровне, они стали победителями Всероссийского конкурса «Семья — 2022» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Министр труда Якутии Елена Волкова вручила семье почетный диплом всероссийского конкурса «Семья года 2022» в номинации «Семья – хранитель традиций» и Почётную книгу 2022 года, в которую также занесена и семья Дьячковских. Министр отметила что они являются бесспорным примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма.

«Сегодня мне выпала честь вручить награду от имени организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года 2022» замечательной семье — Светлане Георгиевне и Василию Николаевичу Дьячковским из Чурапчинского улуса. Они победители республиканского конкурса прошлого года, а в этом году боролись за почетное звание на федеральном уровне, в котором приняли участие более трех тысяч семей со всей страны.

В прошлом году они отметили «бриллиантовую свадьбу» — 60 лет, они воспитали 4 детей, у них 12 внуков и 14 правнуков, в семье Дьячковских сохраняются традиции и передаются из поколения к поколению семейные ценности, сохраняется история рода. Мы гордимся, что в Якутии есть такие замечательные семьи», — отметила Елена Александровна, вручая семье заслуженную награду.

Семья Дьячковских имеет много традиций. Одной из главных является празднование дней рождений, семейных и традиционных праздников всем вместе. С малых лет в их семье учат быть ответственными, доброжелательными, помогать и поддерживать друг друга, быть патриотами своей родины и хранить семейные традиции.