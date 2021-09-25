Якутская семья построила мост в Амгинском улусе

Вчера в селе Эмиссы Амгинского улуса открыли «Мост мира».

Таким необычным образом решила справить 66-летие совместной жизни чета Николаевых Павла и Прасковьи, а еще, сделать подарок селу к 100-летию Якутской АССР, сообщает газета «Амма оло5о».

По инициативе их сына, заслуженного работника сельского хозяйства РС(Я) Прокопия Николаева, которому удалось сплотить всю семью вокруг этой идеи, был возведен новый мост.

“Строительство этого моста – большое радостное событие. Мы с женой посвятили себя работе во благо нашей Родине и народу. Ради строительства этого моста трудились наши пять сыновей, дочка и зять. Решили назвать мост “Мир”», — говорит 90 летний Павел Прокопьевич.

Мост представляет из себя металлическую конструкцию с тротуаром для пешеходов. Его ширина – 6,5 метра, длина – 16 метров. Опоры украшают сардааны с узором, символизирующим богатство. В вечернее время мост имеет красивую иллюминацию.