Якутские масреслеры выступят на «Детях Азии» под руководством чемпиона мира

На играх команду ожидает острая конкуренция в тяжелых весовых категориях

Сборную Якутии по мас-рестлингу на международных спортивных играх «Дети Азии» возглавил действующий чемпион мира Дмитрий Саввин. Перед соревнованиями команда проведет совместный сбор в Якутске. Как рассказал ЯСИА тренер команды, на играх их ожидает острая конкуренция в тяжелых весовых категориях.

Чтобы попасть в сборную Якутии юным мас-рестлерам предстояло пройти серьезные два отбора, где участвовало свыше 200 спортсменов. В итоге в команду вошли пять сильнейших юношей в весовых категориях до 50, 60, 70, 80 кг и свыше 80 кг. Соревнования по мас-рестлингу на играх «Дети Азии» запланированы на 4–5 августа.

«Отборочные соревнования провели в марте и апреле, это были специальные соревнования для набора в команду на игры «Дети Азии». В первых из них участвовало больше 200 юношей, а во вторые попали сильнейшие восемь по каждой весовой категории. Сейчас ребята тренируются, с 18 по 30 июля мы проведем заключительные сборы в спорткомплексе «Триумф», а 1 августа вылетим уже во Владивосток. Мы уверены, что возьмем золотые медали, однако сложная конкуренция ожидает нас в тяжелых весовых категориях, куда специально готовятся представители других регионов России. Однако и у наших ребят хороший опыт», — рассказал ЯСИА Дмитрий Саввин.

Напомним, что Саввин является двукратным обладателем Кубка мира и победителем нынешнего чемпионата мира по мас-рестлингу. Опытный спортсмен из Томпонского улуса не раз побеждал в чемпионатах Якутии и России в легких весовых категориях. Вступай в группу Telegram