«Якутская ракета» сборной России Александр Клуген на турнире в Финляндии

С 12 по 14 ноября в финском Муонио пройдет международный турнир по лыжным гонкам, на котором выступят российские лыжники из группы мужского состава сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова. Предстартовую подготовку спортсмены проходили в октябре на алданской трассе лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту.

Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем – 13 ноября, свободным стилем – 14 ноября.

Якутские лыжники, болельщики, любители лыжных гонок уже несколько дней в предвкушении азартной, спортивной, гоночной баталии. Будем болеть за россиян, и сильнее всего, за нашего ленского парня — «Якутскую ракету», как прозвали сборники Александра Клугена!, сообщает «Спорт Якутии».