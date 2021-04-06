Якутская птицефабрика теперь в «СВОИ» от АЭБ

К единственной региональной программе лояльности «СВОИ» от Алмазэргиэнбанка присоединился новый партнер – Якутская птицефабрика. При оплате покупки от 1000 рублей в магазинах предприятия на вашу карту АЭБ будет начисляться кешбэк 1%.

Совершать покупки с кешбэком вы можете в следующих магазинах Якутской птицефабрики, расположенных в столице республики:

1. ул. Можайского, 29

2. ул. Курнатовского, 1

3. ул. Дзержинского, 44

4. 203 мкрн., корпус 36

5. 202 мкрн., корпус 7г

6. ул. Островского, 4

7. ул. Кулаковского, 6

8. ул. Пояркове, 10

9. ул. П. Алексеева, 62/2

10. ул. Лермонтова, 62/2

11. ул. Пояркова, 21/1

12. ул. Петровского, 21

13. ул. Каландаришвили, 25

14. ул. Чернышевского, 66

15. ул. Уткина, 4

16. ул. Автодорожная, 40/5

17. ул. Птицефабрика, 16

18. ул. 50 Лет Советской Армии, 33/2

19. ул. Лермонтова, 98

20. ул. Кальвица, 5к

21. ул. Дзержинского, 1

22. ул. Чернышевского, 98



Адрес в г. Покровске:

ул. Бр. Ксенофонтовых, 36/1.

Подключайтесь к системе лояльности «СВОИ» и получайте кешбэк до 40 000 рублей в месяц.

Подробности на сайте svoi.albank.ru и по номеру горячей линии АЭБ 8-800-100-34-22.