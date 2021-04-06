Якутская птицефабрика теперь в «СВОИ» от АЭБ
К единственной региональной программе лояльности «СВОИ» от Алмазэргиэнбанка присоединился новый партнер – Якутская птицефабрика. При оплате покупки от 1000 рублей в магазинах предприятия на вашу карту АЭБ будет начисляться кешбэк 1%.
Совершать покупки с кешбэком вы можете в следующих магазинах Якутской птицефабрики, расположенных в столице республики:
1. ул. Можайского, 29
2. ул. Курнатовского, 1
3. ул. Дзержинского, 44
4. 203 мкрн., корпус 36
5. 202 мкрн., корпус 7г
6. ул. Островского, 4
7. ул. Кулаковского, 6
8. ул. Пояркове, 10
9. ул. П. Алексеева, 62/2
10. ул. Лермонтова, 62/2
11. ул. Пояркова, 21/1
12. ул. Петровского, 21
13. ул. Каландаришвили, 25
14. ул. Чернышевского, 66
15. ул. Уткина, 4
16. ул. Автодорожная, 40/5
17. ул. Птицефабрика, 16
18. ул. 50 Лет Советской Армии, 33/2
19. ул. Лермонтова, 98
20. ул. Кальвица, 5к
21. ул. Дзержинского, 1
22. ул. Чернышевского, 98
Адрес в г. Покровске:
ул. Бр. Ксенофонтовых, 36/1.
Подключайтесь к системе лояльности «СВОИ» и получайте кешбэк до 40 000 рублей в месяц.
Подробности на сайте svoi.albank.ru и по номеру горячей линии АЭБ 8-800-100-34-22.
+7 (999) 174-67-82