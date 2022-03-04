Якутская птицефабрика ставит рекорды

Якутская птицефабрика в 2021 году произвела 83,7 миллионов штук яиц и достигла рекордных показателей за последние 20 лет, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

По словам генерального директора компании Натальи Дягилевой, это стало возможным благодаря поддержке государства.

«Благодаря государственной поддержке технического перевооружения и завоза сырья для производства кормов достигнут рост производства яйца до 83,7 миллионов штук за 2021 год. Это максимальный показатель за последние 20 лет», — сказала она.

В текущем году компания заменит оборудование в двух цехах с увеличением птицемест, что также нарастит производство к 2023-2024 годам.

Глава предприятия подчеркнула, что Якутская птицефабрика как крупнейший производитель яиц в республике ставит вопрос качества и безопасности продукции в приоритет.

«Так, в 2021 году получен сертификат соответствия международной системе добровольной сертификации. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента безопасности пищевой продукции, выпускаемой Якутской птицефабрикой, соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО. Птицефабрика удостоена многих наград, полученных за качество и безопасность выпускаемой продукции», — отметила Наталья Дягилева.