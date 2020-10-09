Якутская природоохранная прокуратура разъясняет

Можно ли жечь сухую траву, листья и порубочные остатки после окончания пожароопасного сезона?

В связи с понижением классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, снижением среднесуточных температур, с 29 сентября 2020 года в республике завершен пожароопасный сезон.

В этой связи в сезон сбора урожая и осенней охоты жителям и гостям республики следует помнить, что действующим законодательством установлен ряд запретов и ограничений.

Так, в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, введен запрет на выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях.

При этом в соответствии с приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения могут производиться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

— место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м;

— место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

— территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;

— лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Следует также помнить, что использование открытого огня запрещается:

— на торфяных почвах;

— при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

— под кронами деревьев хвойных пород;

— в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

— при скорости ветра, превышающей значение 5 м в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

— при скорости ветра, превышающей значение 10 м в секунду.

За нарушение указанных требований пожарной безопасности установлена административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа на граждан до 4 тыс. руб., на должностных лиц до 15 тыс. руб., на юридических лиц 200 тыс. руб.

Если указанные противоправные действия повлекли уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, предусмотрено назначение административного штрафа до 400 тыс. руб.

Если же в результате таких действий причинен тяжкий вред здоровью человека, то юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или приостановления деятельности на срок до 90 суток. Физическое же лицо, на котором лежала ответственность по соблюдению данных правил, будет привлечено к уголовной ответственности по статье 219 Уголовного кодекса РФ вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Помимо общих требований пожарной безопасности пунктами 8 и 12 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, установлен запрет на выжигание сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, а также запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается после образования снежного покрова в лесах на площадках, отделенных противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя почвы, полосой шириной не менее 0,5 метра.

Заготовщикам древесины следует помнить, что в соответствии с п. 16, 17 указанных Правил очистка мест рубок лесных насаждений от порубочных остатков огневым способом путем их сжигания разрешается только после окончания пожароопасного сезона. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, а в случае, если лесной пожар возник вследствие человеческого фактора и повлекло уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба более 50 тыс. руб., закон также предусматривает уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с назначением наказания при различных обстоятельствах вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб.

На виновников пожаров возлагается обязанность по возмещению ущерба, причиненного лесному фонду, а также затраты государства на тушение пожара и проведение работ по лесовосстановлению.